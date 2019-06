Kiel

Parallel legten auch Banker in Nordrhein-Westfalen ihre Arbeit nieder. Auch in Hamburg und Hannover wurde diese Woche bereits gestreikt. Verdi will damit vor der nächsten Tarifrunde am 3. Juli in Berlin Druck aufbauen.

"Nachdem die Arbeitgeber auch in der vierten Verhandlungsrunde kein ernstzunehmendes Angebot unterbreitet haben, war das nur ein erneuter Schlag ins Gesicht der Beschäftigten", so Tobias Marx. "Obwohl wir bereits seit Anfang des Jahres ohne gültigen Gehaltstarifvertrag sind, bieten die Arbeitgeber weiter Reallohnverluste an."

Angebot für Erhöhung in drei Stufen

Die Arbeitgeberseite hatte zuletzt ein Angebot von einer Erhöhung in drei Stufen gemacht: Ab diesem August sollte das Gehalt um 1,7 Prozent steigen, im August 2020 und 2021 jeweils um 1,2 Prozent.

Forderung von sechs Prozent mehr auf dem Tisch

Verdi fordert dagegen sechs Prozent mehr Gehalt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten für die rund 200.000 Beschäftigten in der Branche. Zudem wird über sechs Gesundheits- und Entlastungstage verhandelt.