Die erste Runde in Potsdam ging in keiner Weise auf: Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen verliefen am Dienstag erfolglos. Gewerkschaften und Arbeitgeber verhandeln über die Einkommen von rund 2,5 Millionen Beschäftigten, es geht um die Gehälter und Löhne von Kita-Erzieherinnen, Müllwerkern, Busfahrern und Krankenschwestern, aber auch von Beschäftigten an Flughäfen.

„Die Arbeitgeber in Bund und Kommunen honorieren die Leistungen der Beschäftigten mit Worten, wollen aber anscheinend keine spürbare materielle Anerkennung für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Infrastruktur im Rahmen der Corona-Krise gewähren“, sagte Verdi-Nord-Bezirksleiterin Susanne Schöttke. „Klar ist doch: Warme Worte helfen nicht, um Mieten und Preissteigerungen zu zahlen.“

„Das ist nicht darstellbar“, entgegnet Jörg Bülow vom Gemeindetag Schleswig-Holstein. Bundesweit würde eine solche Tariferhöhung 5,7 Milliarden Euro kosten, für Schleswig-Holstein wären es schätzungsweise 179 bis 200 Millionen Euro. „Wir müssen mit Steuermindereinnahmen von über zehn Prozent rechnen. Die Kommunen müssen kämpfen, um überhaupt noch leistungsfähig zu sein.“

Öffentliche Arbeitgeber in Krise attraktiv

Bülow meint, die öffentlichen Arbeitgeber hätten sich ja gerade in der Krise als sehr attraktiv erwiesen. Und auch Wilfried Kley vom Verband der kommunalen Arbeitgeber sagt, die Forderung sei nicht angemessen: Durch Zusatzzahlungen liege sie in den unteren Lohngruppen bei sieben bis acht Prozent. Gewiss habe es im öffentlichen Dienst in der Krise viele Beschäftigte gegeben, die Helden waren – aber es gab Kley zufolge auch nicht wenige Arbeitnehmer, „die fürsorglich ins Homeoffice geschickt wurden.“

Professor Jens Boysen-Hogrefe vom Institut für Weltwirtschaft ( IfW) urteilt, die Forderung sei „schon etwas hoch, sie ragt aus der Zeit“. Wenn es darum ginge, die Binnennachfrage durch höhere Löhne zu stärken, könne er das nachvollziehen. „Aber perspektivisch soll ja einmal die Schuldenbremse eingehalten werden, und um solche höheren Gehälter zu zahlen, müsste die Verschuldung steigen – oder Steuern erhöht werden.“ Zudem litten ja andere Arbeitnehmergruppen erheblich unter der Krise.

Nicht Krise und Tarife vermengen

Der Bund der Steuerzahler schlägt einen anderen Weg vor: Man dürfe Corona-Krise und Tarifverhandlungen nicht vermengen, sagt Landesgeschäftsführer Rainer Kersten. Sie könne nicht entscheidend dafür sein, was die Beschäftigten im öffentlichen Dienst verdienen. Vielmehr sollten die Gehälter dort, wo sie zu denen aus der Privatwirtschaft auseinanderklaffen, angehoben werden, etwa bei Ingenieuren und IT-Fachangestellten.

„Die Beschäftigten selbst haben sich auf diese Tarifforderung in unserer Befragung festgelegt und finden sie realistisch und angemessen“, erklärt Frank Schischewski, Sprecher von Verdi Nord. Man könne jetzt ja nicht den gesamten öffentlichen Dienst von der Tarifentwicklung ausnehmen.

Busunternehmer zeigen sich irritiert

Die Hans-Böckler-Stiftung hatte errechnet, dass im Schnitt in den Tarifabschlüsse im ersten halben Jahr 1,2 Prozent erzielt worden seien – seien da 4,8 Prozent nicht unrealistisch? „Das ist keine Richtschnur, da viele Tarifrunden noch offen sind, und im ersten Halbjahr ab März quasi nichts mehr vereinbart wurde“, sagt Schischewski.

Die Verhandlungen treffen viele Bereiche, etwa die Busunternehmer. Obwohl die mittelständischen Firmen in Teilen noch nicht einmal wüssten, ob sie das laufende Jahr wirtschaftlich überleben, habe man ein Angebot vorgelegt, sagt der Vorsitzende des Omnibusverbandes Nord, Klaus Schmidt – und die Gewerkschaft dieses abgelehnt. „Wir sind über den Auftritt von Verdi ziemlich irritiert.

Es ist schwierig, einem Verhandlungspartner gegenüber zu sitzen, der offensichtlich die wirtschaftliche Realität aus den Augen verloren hat und so tut, als gebe es Corona und die massiven Folgen daraus für die Unternehmen nicht“, so Schmidt. Schischewski entgegnet darauf, primär ginge es um die öffentlichen Busverkehre, und die Stadtwerke etwa hätten mittlerweile wenige Corona-bedingte Einbußen.

Lücken zur Privatwirtschaft schließen

Vom Tarifabschluss im öffentlichen Dienst werde nicht unbedingt eine Signalwirkung auf andere Branchen ausgehen, sagt Jens Boysen-Hofgrefe. Das Argument der Arbeitsplatzsicherheit sei schon gewichtig. Auch sieht er eine gewisse Notwendigkeit, bestimmte Gruppen von Beschäftigten tarifvertraglich unterschiedlich zu behandeln.

Eine Position, dem auch der Bund der Steuerzahler etwas abgewinnen kann, der im übrigen keine „Gerechtigkeitsdiskussion“ führen möchte. Ihm sei vor allem daran gelegen, Lücken zur Privatwirtschaft zu schließen, wie Rainer Kersten sagt. Und wenn hier die Gehälter öffentlich Beschäftigter in Krankenhäusern etwa unter denen von privaten Krankenhäusern liegen, dann müssten sie eben auch angepasst werden – aber nur diese. In Potsdam soll am 19. September weiter verhandelt werden.

