Die Gewerkschaft Verdi kündigt Warnstreiks in der kommenden Woche an, wenn sich die Arbeitgeber bei der zweiten Verhandlungsrunde den Gewerkschaften kein Angebot machen wollen. Die Warnstreiks sollten alle Bereiche des öffentlichen Dienstes betreffen, für Krankenhäuser allerdings bietet Verdi den Abschluss einer Notdienstvereinbarung an. Wo genau gestreikt werden könnte, will die Gewerkschaft aber noch nicht sagen. Die Schwerpunkte möglicher Aktionen sollen in Kiel und Schleswig liegen.

Am kommenden Sonnabend wird in Potsdam weiter verhandelt für die rund zwei Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Von den Tarifverhandlungen sind rund 81.000 Angestellte und auch Beamte in Schleswig-Holstein betroffen, dazu kommen rund 3000 Auszubildende. Es geht um die Gehälter und Löhne von Kita-Erzieherinnen, Müllwerkern, Busfahrern und Krankenschwestern, aber auch von Beschäftigten an Flughäfen.

Verdi : Eine Übergangsregelung wurde von Arbeitgebern abgelehnt

"Es sind besondere Verhandlungen in der Corona-Krise", räumt Susanne Schöttke, Landesbezirksleiterin Verdi Nord, ein. Aber die Gewerkschaft habe den Arbeitgebern eine Übergangsregelung mit einer Einmalzahlung von 1500 Euro je Mitarbeiter angeboten, die diese abgelehnt hatten.

Die Forderung der Gewerkschaft liegt bei 4,8 Prozent mehr Gehalt, mindestens jedoch 150 Euro mehr für kleinere Einkommen. Auszubildende sollen 100 Euro mehr bekommen. Bei der ersten Verhandlungsrunde Anfang September hatte die Arbeitgeberseite die Forderung abgelehnt, unter anderem mit dem Verweis auf die knappen Kassen der Kommunen und den Mindereinnahmen durch die Corona-Krise abgelehnt.

Erhöhte Warnstreikaktivität geplant

"Die Beschäftigten tragen keine Schuld an der Corona-Pandemie", sagt Schöttke. Schließlich könne die bessere Entlohnung auch direkt der Stabilisierung dienen. Jochen Penke, der Tarifkoordinator Verdi Nord, bemängelte, dass die Arbeitgeber in den jüngsten Verhandlungen schnell in alte Denkmuster verfallen waren: "Man sagte uns, Ihr könnt froh sein, dass Ihr einen Arbeitsplatz habt."

Sollte es nun kein Angebot geben, werde man zu "erhöhter Warnstreikaktivität" aufrufen, sagt Penke. Die Gewerkschaft sei dazu bestens vernetzt und könne dies rasch organisieren. Zu einer Kundgebung in der am kommenden Donnerstag wird auch der Verdi-Bundesvorsitzende Frank Werneke in Kiel erwartet. Große Demonstrationen soll es angesichts der Corona-Situation aber nicht geben.

In der Pflege wird vorab verhandelt

Über die Beschäftigten im Pflegebereich soll am kommenden Freitag in einer gesonderten Runde verhandelt werden. Verdi könnte sich eine Einmalzahlung für Pflegekräfte vorstellen, will aber verhindern, dass es verschiedene Tarifabschlüsse für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst gibt. "Man kann ja nicht einzelnen Beschäftigten sagen, ihr seid systemrelevant und anderen, dass ihr nicht gebracht werdet für das Land", fügt Schöttke hinzu.

Nach den Verhandlungen am Wochenende ist eine dritte Verhandlungsrunde bereits für Mitte Oktober anberaumt worden.

