Tarifverhandlungen: Nordmetall will Tarifabschluss bis Ostern

Hamburg/Bremen

Der Arbeitgeberverband Nordmetall setzt im Tarifkonflikt der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie auf eine Einigung noch vor Ostern. Mit einem Durchbruch schon in der Verhandlungsrunde an diesem Donnerstag rechnet er jedoch nicht. „Ich glaube nicht, dass wir so schnell einen Tarifabschluss hinbekommen. Dafür sind wir noch zu weit auseinander“, sagte Verhandlungsführerin Lena Ströbele der Deutschen Presse-Agentur kurz vor Beginn der fünften Gesprächsrunde in Bremen. Sie würde sich jedoch freuen, „wenn wir einen substanziellen Schritt aufeinander zugehen“. Gleichzeitig sprach die Personaldirektorin der Bremer Lürssen-Werft von einer konstruktiven Atmosphäre und einem respektvollen Umgang in den bisherigen Verhandlungsrunden.

Der Tarifkonflikt schwelt seit Mitte Dezember. In den bislang vier Verhandlungsrunden hat es kaum Annäherungen gegeben. Seit Ablauf der Friedenspflicht Anfang des Monats erhöht die IG Metall Küste mit zahlreichen Warnstreiks den Druck auf die Arbeitgeber und droht mit noch härteren Maßnahmen zur Durchsetzung ihrer Forderungen. Sie verlangt für die rund 140.000 Metaller in Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und im nordwestlichen Niedersachsen ein Paket, das für zwölf Monate ein Plus von vier Prozent vorsieht - für Lohnsteigerungen sowie für Maßnahmen zur Sicherung von Arbeitsplätzen und Standorten.

Arbeitgeberseite lehnt höhere Löhne wegen Krise ab

Die Arbeitgeberseite lehnt höhere Löhne wegen der Corona-Krise in diesem Jahr ab und hat stattdessen wie in Nordrhein-Westfalen einen „Mix aus Einmalzahlung und Tabellenerhöhung ab 2022“ vorgeschlagen. „Natürlich müssen wir auch über Geld reden“, sagte Ströbele. Vor zwei Jahren hätten die Arbeitnehmer durch das sogenannte tarifliche Zusatzgeld de facto ein Zwei-Prozent-Plus erhalten, vor einem Jahr eine Einmalzahlung von 350 Euro. Angesichts der schon vor der Pandemie teilweise angeschlagenen Branche müssten jetzt Zukunftsgestaltung, Arbeitsplatzsicherheit und die Krisenbewältigung selbst im Vordergrund stehen. Es gehe um Transformation und Strukturwandel. „Es ist unser klares Ziel, den Unternehmen und Beschäftigten Planungssicherheit zu geben.“

Die Forderung der Gewerkschaft ist für Ströbele realitätsfern. „Ein Blick in die Betriebe reicht, um zu wissen, dass das nicht funktionieren kann.“ Nach wie vor seien fast die Hälfte der Beschäftigten in Kurzarbeit und die Produktion rückläufig. „Vier Prozent auf zwölf Monate sind überhaupt nicht abbildbar. Das wissen auch die Mitarbeiter.“ Deshalb setze Nordmetall auch auf eine deutlich längere Tariflaufzeit. „Sowohl das Thema Beschäftigungssicherung als auch das Thema Zukunftsgestaltung lassen sich nicht in zwölf Monaten lösen.“

Ströbele: Nicht nur Verlierer in der Branche

Ströbele räumte ein, dass es in der Branche nicht nur Verlierer, sondern auch Gewinner gebe. Doch die könnten nicht der Maßstab für Verhandlungen sein. Es bringe nichts, wenn man auf deren Basis erst einen hohen Abschluss vereinbare und dann im Kleingedruckten für die vielen existenzbedrohten Unternehmen Ausnahmen erlauben müsse. „Da wären sowohl Unternehmen als auch Mitarbeiter zurecht sauer auf uns. Das wäre eine Mogelpackung.“

Von RND/dpa