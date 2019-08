Kiel

Die Zahl von Radargeräten auf den Dächern rund um die Wik steigt wieder. Seit ein paar Tagen verkünden die Anlagen auf dem Dach des dreigeschossigen Mehrzweckgebäudes zwischen Famila und der Uferstraße die erfolgreiche Ansiedlung eines Unternehmens. Mit einem Festakt weihte die Firma Thales am Freitag ihr „Naval Kompetenzzentrum Kiel“ ein.

Wachstum bei der Marinerüstung

Als die Planungen für das Zentrum begannen, war die sicherheitspolitische Lage noch anders. Die Streitkräfte in ganz Europa waren geschrumpft. „Es gibt einen riesigen Nachholbedarf an Ausrüstung. Nach Jahren des Abbaus und der Stagnation gibt es jetzt einen echten Bedarf, bei Projekten mitzuziehen“, so Thales-Deutschland-Chef Christoph Hoppe bei der Einweihung.

Das neue Zentrum soll neue Aufträge abarbeiten, die erwartet werden. „Wir als Thales stellen uns auf Wachstum ein. Das ist auch hier in Kiel der Fall“, so Hoppe. Zuvor hatte das Unternehmen den alten Sitz in Wellsee aufgegeben und war in die Wik gezogen. Näher zum Kunden, wie es heißt. Die Marine und ihre Liegeplätze sind fußläufig erreichbar.

Die 6000 Quadratmeter sind bereits voll ausgelastet. „Dieses Zentrum ist nicht nur für die Region Kiel und Schleswig-Holstein wichtig“, sagte bei Norbert Brackmann, der maritime Koordinator der Bundesregierung, bei der Einweihung. „Genau diese Zentren und Cluster sind ein Zeichen der Stärke und Kompetenz.“

Wachstum bei den Mitarbeiterzahlen

Bei der Planung des zusammen mit den Firmen Cordes und Goldbeck realisierten Projektes war noch mit 170 Arbeitsplätzen gerechnet worden. „Wir reden hier aber über Wachstum“, so Hoppe. Deshalb arbeiten jetzt bereits 220 Mitarbeiter von Thales und 30 von Zeitarbeitsfirmen in dem Zentrum – Tendenz steigend.

Konkret wird in dem stark gesicherten Komplex an Komponenten für U-Bootneubauten Schwedens, Koreas, Israels und Deutschlands gearbeitet. Aber auch Anlagen für Fregatten der deutschen und niederländischen Marine finden sich in dem Gebäude. Die Liste reicht von Detektoren für das Aufspüren von Radioaktivität über Radartechnik bis hin zur Steuerung von Torpedos . „Das hier ist ein Stück strategische Zusammenarbeit“, so Brackmann.

Kiel bietet gute Rahmenbedingungen

Der Staatssekretär sieht auch weiteren Bedarf. „Mit den vorhandenen Schiffen ist die Marine im Moment nicht in der Lage, den geostrategischen Notwendigkeiten zu begegnen“, so Brackmann. Die Bedeutung von Seestreitkräften werde steigern. Deshalb sei das neue Zentrum in Kiel auch ein wichtiges Signal.

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ( SPD) war erfreut darüber, dass es wieder gelungen sei, ein Industrieunternehmen am Standort nicht nur zu halten, sondern auch zu erweitern. „Wir haben auch in diesem Bereich die Talsohle durchschritten und sind im Aufbau“, so Kämpfer. „ Thales ist nicht in Kiel geblieben, weil wir so nett sind. Kiel bietet einfach gute Rahmenbedingungen“, sagt Kämpfer. „Wenn schon in die Bundeswehr und die Nato investiert wird, dann bitte da, wo die Kunden sind.“

Für Thales ist aber auch die Nähe zu vier Hochschulen ein Faktor, warum das Unternehmen hier wachsen will. Die Folge: In der Landeshauptstadt Kiel waren 1000 der 3000 im vergangenen Jahr neu geschaffenen Arbeitsplätze in der Industrie angesiedelt, so Ulf Kämpfer.