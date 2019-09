Fliegender Start für ein Millionenprojekt mitten in der Kieler Innenstadt: Das "Fleet 7", neues Coworking-Angebot der Kieler Nachrichten, hat am Freitag den Abschluss der größten Bauphase gefeiert. Rund 400 Gäste kamen - und nahmen die Botschaft mit, dass das Fleet 7 noch weiter wachsen will.