Postboten sollen mehr Pakete mitnehmen

Das Paketgeschäft brummt: Laut Bundesnetzagentur wurden im Jahr 2018 rund 2,5 Milliarden Pakete im Inland befördert, ein Plus von sieben Prozent. Gleichzeitig ging die Zahl der Briefsendungen um fünf Prozent auf 14,9 Milliarden Sendungen zurück. Wie geht die Deutsche Post mit dieser Entwicklung um?

Noch liefern wir mit 57 Millionen Briefen am Tag mehr als zehnmal so viele Briefe wie Pakete aus. Aber das Paketvolumen wächst jedes Jahr um sechs bis acht Prozent, der Trend ist ungebrochen. Bisher laufen nur etwa zehn Prozent des Einzelhandels online, 90 Prozent noch stationär. Das zeigt, was da noch an Dimensionen auf uns zukommen könnte. Wir bereiten uns strategisch darauf vor, indem wir versuchen unsere beiden ursprünglich stark voneinander getrennten Netze stärker zu verzahnen.

Jedes zweite Paket wird schon zusammen mit einem Brief zugestellt – vor allem im ländlichen Raum. Wir versuchen das auch in den Städten mit kleineren Paketen verstärkt, damit wir eine gute Auslastung hinbekommen. Wir haben beim Personal sehr hohe Wegekosten in Milliardenhöhe. Wenn sie zwei Netze haben, haben sie auch doppelte Kosten.

Die Post will bis 2021 die Zahl seiner Packstationen fast verdoppeln. Amazon setzt mit seinen Abhol-Lockern auf einen ähnlichen Service und baut zudem eigene Verteilzentren und ein Zustellernetz auf. Haben Sie Angst, dass ihnen da ein großer Teil des Geschäfts wegbricht?

Amazon ist nach wie vor ein sehr großer Kunde für uns, tritt aber in einigen Regionen in Deutschland auch als Wettbewerber auf. Wir beobachten das Ganze natürlich. Aber ich glaube, dass es für Amazon im Starkverkehr ohne uns nicht möglich sein wird, das eigene Leistungsversprechen zu erfüllen. Wir sind überzeugt, dass wir mit der Qualität und der Infrastruktur, die wir bieten, weiterhin Marktführer bleiben werden.

Das Postgesetz soll reformiert werden. Zur Debatte steht, dass Sie künftig nur noch an fünf statt sechs Tagen in der Woche Briefe zustellen könnten. Warum wäre das sinnvoll?

Wir stellen montags jetzt schon nur zwei Prozent der Wochenmenge zu. In Europa sind fünf Tage eigentlich Standard, bei einem Durchschnittspreis von 97 Cent fürs Porto. In Dänemark, Finnland oder Italien ist das Briefaufkommen sogar so stark zurückgegangen, dass dort teilweise nur noch an ein bis drei Tagen die Woche zugestellt wird. Bei uns wird dagegen an sechs Tagen für 80 Cent zugestellt.

Wir liefern an jeden Ort und leisten mit der flächendeckenden Versorgung auch einen Beitrag zur Anbindung des ländlichen Raumes. Wollen wir an sechs Tagen die Infrastruktur aufrechterhalten, wird das aber die Konsequenz haben, dass die Preise steigen würden. Das ist ein einfaches Rechenspiel: Je weniger Briefe ich habe, umso größer werden die Anteile der Kosten, die wir je Weg aufbringen müssen.

Um Kosten zu begrenzen, gibt es auch den Vorstoß, dass die Deutsche Post sich künftig mehr Zeit bei der Auslieferung lassen kann. Vonseiten der FDP hieß es, das sei ein dreister Wunsch...

Bislang ist es gesetzliche Vorgabe, dass 80 Prozent aller Briefe am nächsten Tag ankommen müssen. Wir schaffen das sogar bei über 90 Prozent. Mir ist wohl bewusst, dass wir im Raum Kiel hier zuletzt einige Herausforderungen hatten, aber auch hier liegen wir noch weit über den angeforderten 80 Prozent. Wenn ich die Schnelligkeit leicht reduziere, habe ich die Möglichkeit auf schnelle kosten- und CO2-intensive Transporte zu verzichten.

Die Klagen über Postdienstleister nehmen aber zu. Bis September verzeichnete die Bundesnetzagentur schon 12950 Beschwerden, das waren mehr als im gesamten vergangenen Jahr. Wie steuern Sie dagegen?

Natürlich nehmen wir diese Entwicklung sehr ernst. Jede Beschwerde, die wir bekommen, ist eine zu viel. Unser Netz ist aber nun mal, anders als zum Beispiel ein Mobilfunk- oder ein Stromnetz, eines aus Menschen. Und wo Menschen arbeiten, können auch immer Fehler passieren. Ich will das nicht bagatellisieren, aber eine Beschwerde auf 1,7 Millionen Briefsendungen ist nicht sonderlich viel. Und wir sehen an unseren eigenen Reklamations-Statistiken, dass wir 2019 deutlich weniger Beschwerden als im letzten Jahr haben.

Wir versuchen durch Datenintelligenz unsere Prozesse zu verbessern und Reklamationen stärker in die Qualitätsarbeit zu integrieren. Diese besprechen wir täglich mit unseren Zustellern. Zudem haben wir die Zahl der Reklamationen bonusrelevant für unsere Führungskräfte gemacht.

Sie sprachen schon die Probleme im Kieler Raum an. Warum gab es hier dieses Jahr soviel Post-Ärger?

Wir haben jedes Jahr die Herausforderung, abzuschätzen, wie sich die Briefmengen entwickeln. Danach bemessen wir unsere Zustellgebiete. Wir haben in Kiel den Mengenrückgang bei den Briefen zu pessimistisch eingeschätzt. Wir haben gedacht, das Volumen geht um vier bis fünf Prozent zurück, es ist aber nur um zwei, drei Prozent zurückgegangen. Das heißt, wir haben den Zustellern die Bezirke zu groß gemacht für die Menge an Briefen. Das hat hier und da dazu geführt, dass die Qualität schlechter geworden ist.

Wenn die Mitarbeiter ständig unter Strom arbeiten, werden sie auch schneller krank, was die Situation dann nochmal verschärft. Wir haben aber seit Sommer gegengesteuert und rund 500 neue Kollegen im Bereich der Niederlassung eingestellt.

