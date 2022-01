Kiel

Die Nachricht hatte in der Branche für großes Aufsehen gesorgt: Im Juli 2021 gab der Büdelsdorfer Bauelemente-Hersteller Aco die Übernahme seines Wettbewerbers Birco GmbH aus Baden-Baden bekannt. Nun steht fest: Aus dem Deal wird nichts. Am Freitag teilte das Bundeskartellamt mit, die Fusion zu untersagen. Begründung: Verhinderung einer marktbeherrschenden Stellung durch die Büdelsdorfer.

Aco ist Nummer 1, Birco Nummer 3

Birco beschäftigt nach eigenen Angaben 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in Deutschland und Frankreich. Bei Aco arbeiten weltweit rund 5000 Menschen, 677 davon am Stammsitz in Büdelsdorf. Beide Unternehmen sind Experten bei der Oberflächen-Entwässerung, also bei der Entwässerung von Straßen, Gewerbeflächen oder Parkplätzen – bis hin zu Fußballstadien.

„Mit der Untersagung der Fusion wenden wir eine marktbeherrschende Stellung im Bereich von Entwässerungsrinnen ab“, sagt Kartellamtschef Andreas Mundt. Aco sei bereits heute der führende Anbieter von Entwässerungsrinnen in Deutschland. Durch die Übernahme von Birco, der Nummer drei des Marktes, würde das Unternehmen fast die Hälfte des Marktumsatzes auf sich vereinen: „Für die Nachfrager, etwa beim privaten Hausbau, aber auch aus Gewerbe, Industrie und öffentlicher Hand, würde eine wichtige Ausweichalternative wegfallen.“ Zudem hätten es die deutlich kleineren Wettbewerber nach dem Zusammenschluss noch schwerer, bei Ausschreibungen berücksichtigt oder im Baustoffhandel auf Lager genommen zu werden.

Zusammenschluss sollte viele Vorteile bringen

Im vergangenen Sommer hatte Birco einen Vertrag mit der Aco-Gruppe zum Verkauf von 100 Prozent ihrer Anteile unterzeichnet. Beide Seiten zeigten sich zuversichtlich, dass die Wettbewerbshüter dem Geschäft ihren Segen geben würden. Mit dem Zusammenschluss wollten die Unternehmen ihre Kompetenzen bündeln und gemeinsam ein noch breiteres Produktportfolio und individuellere Systemlösungen aus einer Hand anbieten.

„Ich bedauere die Entscheidung des Bundeskartellamts sehr, sie ändert aber nichts an der bedeutenden Marktstellung von Birco“, sagte Frank Wagner, der geschäftsführende Gesellschafter der Birco GmbH: „Auch wenn Aco nicht der gewünschte strategische Partner wird, blicken wir nach einem erneut sehr erfolgreichen Geschäftsjahr 2021 auch weiterhin zuversichtlich in die Zukunft und bleiben der gewohnt zuverlässige Partner am Markt.“

Auch Thomas Bendixen, Geschäftsführer der Aco Ahlmann SE & Co. KG, zeigte sich enttäuscht: „Wir hatten uns ebenfalls auf den Zusammenschluss gefreut.“ Man werde den Kartellamtsbeschluss in den kommenden Wochen sorgfältig prüfen und danach über das weitere Vorgehen entscheiden. Die Entscheidung der Wettbewerbsaufsicht ist noch nicht rechtskräftig: Gegen ihn kann Beschwerde eingereicht werden, über die dann das Oberlandesgericht Düsseldorf zu entscheiden hätte.