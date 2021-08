Kiel

Sönke Biehl (50) ist kein Hasardeur, sondern nüchterner Geschäftsmann. Unternehmensinhaber in dritter Generation. Natürlich haben die Reisebüros seiner kleinen Kette unter Corona gelitten – wie der gesamte Touristiksektor. Rund 85 Prozent ihres Umsatzes gingen den Büros und Veranstaltern 2020 bundesweit verloren. In diesem Jahr dürften die Erlöse noch immer um rund 50 Prozent hinter dem Vorkrisenniveau zurückbleiben. Rund 11.000 Reisebüros gibt es bundesweit. Zwar will der Branchenverband DRV von einem Unternehmenssterben nicht sprechen. Doch natürlich blieben Reisebüros auf der Strecke, trotz erheblich staatlicher Hilfen. Selbst etablierte Anbieter wie Fahrenkrog aus Kiel hat es erwischt. Und was macht Sönke Biehl? Er eröffnet nicht ein neues Reisebüro, sondern gleich zwei.

Expansion von der West- an die Ostküste

Seit fast 90 Jahren macht Biels Familie Geschäfte mit Reisen und Veranstaltungen. Und nun, mitten in der Krise ist sein Unternehmen mit zwei neuen Büros von der Westküste an die Ostsee expandiert: Neben den langjährig bestehenden Filialen in Heide, Itzehoe, Brunsbüttel und Husum kam im März der Standort Timmendorfer Strand dazu – und in diesem Monat das neue Büro in Kiel. Die Adresse am Alten Markt hat eine besondere Geschichte. Genau hier, im Nebendahl-Haus, hatte bis zum Aus im vergangenen Jahr das Traditionsunternehmen Fahrenkrog seinen Sitz. Allerdings hat Biel mit einem sechsköpfigen Team nach umfangreicher Modernisierung nur den ersten Stock bezogen. In der früheren Fahrenkrog-Verwaltung sind Räumlichkeiten entstanden, deren Aufteilung und Möblierung mit dem klassischen Reisebüro nicht mehr viel zu tun haben. „Loft“- trifft es wohl eher. Die klassische Schaufenster-Präsentation eines Reisebüros sucht man vergebens. „Die brauche ich auch gar nicht“, sagt der Chef.

Die Krise hat den Markt verändert

Warum eröffnet man ein Reisebüro, wenn die Menschen nicht – oder nur eingeschränkt – reisen können? Wenn alles so kompliziert ist mit Einreisebestimmungen und Quarantäneregelungen? Wenn Fernreisen so gut wie gar nicht gehen, und Kreuzfahrten fast nur in Europa? Biehl lächelt: „Gerade, weil Reisen in diesen Zeiten kein Produkt von der Stange sein können.“

Die Krise habe vieles verändert, sagt Biehl. Auch seine Firma hätte ohne Überbrückungshilfen niemals überleben können. „Bis Februar 2020 lief alles gut, und dann kam die große Stornowelle.“ Monatlich sechsstellige Beträge habe man da verloren – Umsätze, die fest eingeplant waren. Doch der Corona-Einbruch habe auch Chancen eröffnet: „Die Pandemie hat den Wunsch der Kundinnen und Kunden nach Ansprechpartnern, nach Hilfe in schwierigen Situationen noch einmal verdeutlicht.“ Die Rückholaktionen zu Beginn der Pandemie, sagt Biehl, seien für sein Team und ihn „sehr eindrücklich“ gewesen. Um schnell reagieren zu können und die riesigen Datenmengen reibungslos verarbeiten zu können, verordnete sich das Unternehmen einen regelrechten Digital-Schub. Entwickelt wurde etwa ein hauseigenes Tool, das den Kunden alle Daten der Reise auf dem Smartphone zur Verfügung stellt. Aufgeschaltet ist zudem ein Reiseexperte, sodass sich Nachfragen oder Änderungen am Reiseplan jederzeit weltweit absprechen lassen.

„Ein Loft wie in New York oder Berlin“

Reisen wird sich verändern, sagt Biehl: „Es wird nicht zwingend teurer, aber individueller.“ Dafür seien Reisebüros die richtigen Ansprechpartner. Und dafür brauche es die passenden Räumlichkeiten. In Kiel habe man deshalb neue Wege beschritten: „Als wir planten, kam uns gleich der Gedanke an ein Loft wie in New York oder Berlin.“

Und wohin reisen die Menschen so? Spanien, Türkei, Portugal oder Kroatien – das seien gefragte Ziele. Fernreisen hingegen laufen weiter auf absoluter Sparflamme. Doch Biehl ist sicher: „Es wird eine Zeit nach Covid-19 geben, und die Nachfrage zeigt schon jetzt: Der Nachholwunsch ist riesig.

„Die Branche ist noch nicht über den Berg“, sagt auch Torsten Schäfer, Sprecher des Deutschen Reiseverbandes DRV. Aber: „Reisebüros haben in der Pandemie deutlich ihre Stärken des fachlichen Know-hows und auch der persönlichen Erreichbarkeit zeigen können.“ Damit biete sich die Chance, gestärkt aus der Krise hervorzugehen.

Von Von Ulrich Metschies