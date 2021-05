Kiel

2020 war ein desaströses Jahr für den Tourismus in Schleswig-Holstein: Die Übernachtungszahlen brachen um fast ein Fünftel ein, dem Gastgewerbe ging ein Viertel des Umsatzes verloren, und die Zahl der Arbeitsplätze in der für das Land so wichtigen Branche schrumpfte um 14 Prozent – fast 12.000 Jobs. Diese Schadensbilanz hat das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) in einer am Dienstag veröffentlichten Studie zusammengetragen.

"Der Tourismus braucht einen Neustart"

Da Corona 2021 bereits von Anfang verhagelt hat, könnte dieses Jahr sogar ein noch größerer Verlustbringer sein. Eine schnelle Öffnung sei dringend nötig. Zentrale Botschaft der Untersuchung mit dem Titel „In der Corona-Falle: Schleswig-Holsteins Tourismus braucht den Neustart“: Damit in diesem Jahr nach dem Totalverlust des Ostergeschäfts und wackeligen Aussichten für die Vorsaison nicht noch mehr Jobs in der Branche auf der Strecke bleiben, sei eine „konkrete und zeitnahe Öffnunghttps://e.infogram.com/838d9bcb-3aa8-4885-8370-aef22c85ac4b?src=embedsperspektive“ erforderlich.

Miserable Übernachtungszahlen im ersten Quartal

Nach Berechnungen der Kieler Ökonomen liegen die Übernachtungszahlen bis einschließlich April um etwa 16 Prozent unter dem Niveau von 2019. Zum Vergleich: 2020 waren es in diesem Zeitraum gut neun Prozent.

Eine „Modellregion für das ganze Land“, wie von der Landesregierung vorgesehen, sei nicht praktikabel. „Die aufwendigen und kostenintensiven Modellprojekte haben eine Signalwirkung, eignen sich jedoch nicht als Blaupause für den Urlaub 2021 in Schleswig-Holstein“, sagt IfW-Ökonom und Mitautor Klaus Schrader. Nötig – und auch vertretbar – seien sofortige Lockerungen: „Die Auflagen für die Sommersaison sollten nicht strenger sein als 2020.“

Übernachtungen nur für Geimpfte, Genesene, Getestete

Nach jetzigem Stand dürfen im Norden von Montag an Geimpfte, Genesene und Getestete unter strengen Vorgaben landesweit Gaststätten auch in Innenräumen besuchen und in Beherbergungsbetrieben inklusive Campingplätzen übernachten. Bisher ist das nur in vier Modellregionen möglich. Um das laufende Jahr für den Tourismus einigermaßen retten zu können, empfiehlt das Institut dringend Öffnungsregeln wie in der vergangenen Hauptsaison – ohne Modellregionen und ohne Testpflicht, wohl aber mit Hygieneauflagen. Dies sei nicht nur angesichts sinkender Inzidenzzahlen vertretbar, sondern auch, weil der Sommertourismus in der praktizierten Weise sich nicht als Hotspot für Infektionen gezeigt habe.

Werden Modellprojekte zum Bremsklotz?

Schrader warnt davor, dass die Modellprojekte bei sich abschwächendem Infektionsgeschehen, höherem Immunisierungsgrad und geringerer Auslastung des Gesundheitssystems als „Bremsklötze“ für eine weitergehende Öffnung wirkten: „Lockerungen sind angesichts der nahenden Pfingstferien und der dann anziehenden Sommersaison ökonomisch zwingend.“ Auf die Ergebnisse der Modellprojekte zu warten, käme einer „Selbstblockade“ gleich.

Schlimmer noch: Sollten die Modellprojekte mit ihren Testpflichten restriktive Standards für die weitere Öffnung setzen, drohe ab Pfingsten ein „Flaschenhalseffekt, der erheblichen wirtschaftlichen Schaden nach sich ziehen würde“.

Buchholz weist die IfW-Kritik zurück

Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) kontert: „Wir verlassen uns da gern auf die Expertenkommission der Landesregierung, in der auch IfW-Chef Gabriel Felbermayr vertreten ist. Gerade in dieser Expertenkommission seien die Unterschiede zur vorjährigen Sommersaison „vielfältig besprochen worden“. Verändertes Infektionsgeschehen durch mutierte Varianten des Virus‘ spielten dabei eine ebenso wichtige Rolle, wie das Vorhandensein von Testmöglichkeiten, die es damals noch nicht gab.