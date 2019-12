Viele Senvion-Mitarbeiter vermittelt

Kiel

Am Freitagvormittag traf sich Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP) mit Gewerkschaftern, Betriebsräten, Insolvenzverwaltern und Vertretern der Arbeitsagentur in Osterrönfeld.

Auch der künftige Geschäftsführer der neuen Servicegesellschaft von Siemens Gamesa war gekommen. Der deutsch-spanische Windkonzern will einen Großteil des Onshore-Servicegeschäfts von Senvion übernehmen.

Senvion : Warten auf das Closing

Die Verträge sind längst unterschrieben. Der Vollzug der Übertragung der Firmenanteile – das Closing – steht aber noch aus. Von den zuletzt etwa 1400 Menschen, die in Deutschland bei Senvion arbeiteten, sollen rund 500 ihren Job behalten können. Knapp 800 Fachkräfte waren in Schleswig-Holstein tätig, hier sollen etwa 300 der Stellen gerettet werden. Der Rest der Mitarbeiter muss sich umorientieren.

Existenzgründungen und feste Verträge

Knapp 200 Schleswig-Holsteiner, für die es nach der Übernahme keine Möglichkeit zur Weiterbeschäftigung gibt, waren im Oktober für vier Monate in eine Transfergesellschaft gewechselt, in der sie sich weiterqualifizieren können und in neue Jobs vermittelt werden.

Einige Ingenieure hätten sich dazu entschieden, eigene Büros aufzumachen. „Es gab 30 Existenzgründungen“, sagt Heiko Messerschmidt von der IG Metall. Eine Jobbörse in Rendsburg habe zudem viele Senvion-Fachkräfte mit Unternehmen aus dem Land erfolgreich zusammengebracht. Einige hätten feste Verträge geschlossen.

„Das ist ein gutes Zeichen“, so Messerschmidt. „Die Eingliederung in Jobs in der Gegend funktioniert – und zwar in gute Jobs. Es ist kaum Leiharbeit dabei.“ Auch die Landesverwaltung habe Angebote gemacht.

Fachkräfte sollen im Land gehalten werden

„Wir haben es mit vielen qualifizierten Mitarbeitern zu tun, die eine gute Chance haben, am Arbeitsmarkt etwas zu finden. Wir wollen aber natürlich vor allem, dass sie eine Perspektive hier im Land haben“, so Buchholz.

Das sei wichtig, rechnete diese Woche der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der IHK Schleswig-Holstein, Ulrich Spitzer, vor: „Mit jedem Senvion-Mitarbeiter, der aus Schleswig-Holstein abwandert, weil er woanders neue Arbeit findet, geht der Region eine durchschnittliche Kaufkraft von rund 23.000 Euro im Jahr verloren.“

Gewerkschaft hofft auf Closing vor Weihnachten

Die Gewerkschaft fordert, dass auch die Beschäftigten, die absehbar ihre Arbeitsplätze verlieren, die Möglichkeit haben, in eine Transfergesellschaft zu wechseln. Im Januar würde das für 150 Bremerhavener anstehen. Aber solange das Closing nicht erfolgt ist, steht die Finanzierung dafür nicht.

Die IG Metall hofft, dass eine Entscheidung noch vor Weihnachten fällt, damit die Menschen endlich Klarheit haben.

Vorher muss noch die Europäische Kommission als Wettbewerbsbehörde auf EU-Ebene der Übernahme durch Siemens Gamesa zustimmen. Zwar könne der Deal noch scheitern, das erwarte aber niemand, so Buchholz. Dass ein Konzern-Vertreter des Konzerns beim Treffen am Freitag dabei war, wertete er als positives Signal. Siemens Gamesa soll auch schon ersten Gespräche mit den Senvion-Betriebsräten geführt haben.

Weitere Nachrichten aus der Wirtschaft finden Sie hier.