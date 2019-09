Selent/Groß Vollstedt

"Drei Bier bitte für die Herren vom Sparclub." Ingrid Bollmeyer zapft hinter dem Tresen Nachschub. Eine Kellnerin läuft mit einem Tablett voller Bratkartoffelschüsselchen aus der Küche. Es ist Mittwochabend, 19 Uhr, im Landgasthof Groß Vollstedt. Alle Tische im Gastraum sind besetzt, nebenan feiert im "Roten Salon" eine Gesellschaft Geburtstag. "Die Stoßzeit ist zwischen 18 und 20 Uhr. Dann ist hier immer Dingdong", sagt Chef Mario Bollmeyer.

Der 52-Jährige hat den Gasthof im Jahr 2000 übernommen. Seit 1893 steht hier in der Dorfstraße eine Gastwirtschaft. "Wir sind für den Ort ganz wichtig. Aber es ist auch ein hartes Stück Arbeit", sagt er. "Von alleine läuft dat nicht. Du musst Lust dazu haben, und die Leute, die herkommen auch ein bisschen motivieren, auch das ein oder andere mit zu organisieren."

Voller Laden, aber wenig Gewinn

"Wir haben damals aufgemacht und der Laden war voll, voll, voll", sagt Bollmeyer. "Aber Geld blieb am Ende des Monats wenig übrig." Zu hoch seien die Kosten für Wareneinsatz, Personal und Nebenkosten gewesen. Trotz mitunter schwierigen Zeiten habe er weiter gemacht.

Das sei nur möglich gewesen, weil er hauptberuflich einen Handwerksbetrieb hat und nicht finanziell abhängig vom Gasthof sei. "Wenn du dich totarbeitest und am Ende zu wenig dabei raus kommt, kann ich schon verstehen, dass manche Leute aufgeben", sagt er.

Neuer Eigentümer von "Ehmsens Gasthof": Mario Bollmeyer.

Dehoga : Dorfgemeinschaftshäuser tragen zum Niedergang der Gasthöfe bei

Die Zahl der Landgasthöfe in Schleswig-Holstein ist in den vergangenen zehn Jahren von 1000 auf etwa 400 geschrumpft, schätzt der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband ( Dehoga). Bundesweit gab es zuletzt noch rund 71.800 Wirtshäuser, rund sechs Prozent weniger als noch 2011.

"Das Verhalten der Gäste hat sich geändert", sagt Axel Strehl, Präsident des Dehoga Schleswig-Holstein. "Früher war es wichtig, einmal in der Woche in den Landgasthof zu gehen. Heute spielt das kaum noch eine Rolle." Verschärft habe sich die Situation der Gastronomen durch die Entscheidung vieler Gemeinden, eigene Dorfgemeinschaftshäuser zu errichten. "Wenn sich die wenigen Vereine, die es noch gibt, nun dort treffen, fallen sie als Kunden weg." Die Vereine würden insgesamt weniger, beobachtet Bollmeyer.

Das ist im Kreis Plön nicht anders. Zwar gehörten die Landfrauen, die Sportvereine oder die Feuerwehr noch zu den regelmäßigen Gästen, sagt Gerhard Barthen, der den Selenter Hof betreibt. Die Liedertafel aber existiere zum Beispiel schon nicht mehr. Über zu wenig Geschäft kann sich der 66-Jährige dennoch nicht beklagen. "Die Gäste kommen vor allem aus dem Ort oder den Nachbargemeinden." Auch die Rehaklinik für Mutter- oder Vater-Kind-Kuren bringe Kundschaft.

Chef vom Selenter Hof würde gerne in Ruhestand gehen

1994 übernahm Gerhard Barthen den Selenter Hof. Die ersten Jahre hatte er den Gasthof noch von der Gemeinde gepachtet, die den ehemaligen Dorfkrug nach jahrelangem Leerstand abgerissen und für zwei Millionen D-Mark neu aufgebaut hatte. Im Jahr 2000 kaufte der gelernte Koch und Restaurantfachmann den Landgasthof.

Heute gibt es einen Bistrobereich, das A-la-Carte-Restaurant und zwei Säle mit Trennwand. An den Wänden hängen unzählige Aufnahmen der Filmdiva Marylin Monroe, die der Wirt sammelt. "Ich bin jetzt 25 Jahre hier und fühle mich immer noch sehr wohl", sagt Barthen. "Aber ich gehe langsam auf die 70 zu, da denkt man ans aufhören."

Personalsuche auf dem Land nicht leicht

Im Juli hat er bereits einen Makler beauftragt. 800.000 Euro hätte Barthen gerne für seinen Gasthof. Doch er hat Sorge, dass es schwer werden könnte, einen Nachfolger zu finden. "Viele Leute wollen sich den Job nicht mehr antun", sagt der Gasthof-Besitzer. Das hätten Beispiele aus anderen Gemeinden gezeigt. Der ländliche Raum sei für viele zudem kein attraktiver Arbeitsplatz.

Es sei in den vergangenen Jahren immer schwieriger geworden, Servicekräfte oder Köche zu finden. Vor allem jüngere Leute ziehe es stärker in die Metropolen als aufs Land, bestätigt der Dehoga-Präsident. Barthen steht mit seinem Koch-Kollegen Matthias Kock schon seit 20 Jahren zusammen in der Küche. Seine Frau kümmert sich gemeinsam mit Aushilfen an fünf Tagen in der Woche um den Service. Montags und dienstags ist Ruhetag, nur am Wochenende ist auch mittags geöffnet.

"Gute Küche ist am wichtigsten"

Kock bereitet an diesem Nachmittag aus Weißbrot frisches Paniermehl für die Schnitzel vor. Barthen schneidet Pellkartoffeln in Scheiben für die Bratkartoffeln. Eine gute und beständige Küche sei das Wichtigste, damit der Laden laufe, sagt Barthen. Er setzt auf heimische Hausmannskost und frischen Fisch aus dem Selenter See. Ein Nachfolger müsse viel Spaß und Lust an der Gastronomie mitbringen, dann seien auch spätes Arbeiten und Überstunden zu verkraften. "Und er braucht ein Herz für die Küche", betont Barthen.

Kommunalpolitiker haben Angst vor Schließung

Das Geschäft habe sich mit der Zeit gewandelt. In den 90er-Jahren sei der Tresen immer voll gewesen, und das Schankgeschäft war wichtig. "Heute ist das ganz wenig geworden. Das Hauptgeschäft bringt das A-la-Carte-Restaurant." Weil der Gasthof ein Treffpunkt für den gesamten Ort sei, wolle er gerne, dass er erhalten bleibe. "Aber wir schauen mal, wie das klappt", sagt Barthen seufzend.

Mit der Bürgermeisterin habe er schon darüber gesprochen, dass er bald in Ruhestand gehen will. "Die hat gesagt: Tu mir das nicht an", sagt er. "Wir haben hier 1600 Einwohner, und das ist die einzige Gastronomie."

Auch Bollmeyer erzählt, dass die Kommunalpolitiker in Groß Vollstedt "panische Angst" davor hätten, dass er eines Tages aufhöre. "Wenn der Gasthof ausstirbt, stirbt ein Stück Dorf mit", sagt er. Die meisten seiner Gäste kämen allerdings aus der ganzen Region. "Nur mit Gästen aus dem Dorf kannst du nicht leben". Einzelne Touristen kehrten eher selten dort ein, aber ganze Reisebusse oder Kutschfahrten kommen.

Ein Anlaufpunkt und Ort der Geselligkeit

Zu den regelmäßigen Besuchern gehört der Sparclub namens "Pennenschieter". Zu Viert zählen sie an ihrem Stammtisch rechts neben der Tür bei einem Bierchen das Geld aus dem Sparkasten, der an der Wand hängt. "Das ist ein öffentlicher Ort, wo jeder rein darf, und sein Geld in sein Fach stecken kann", sagt Werner Lindner. Zugleich sei der Gasthof gemeinsamer Anlaufpunkt, wo Sparen und Geselligkeit vereint würden. Weil viele heutzutage von der Zeit getrieben seien, ist es nicht mehr so gesellig.

Das Geschäft mit großen Gesellschaften sei am lukrativsten, sagt Bollmeyer. Für sie gibt es den "Roten Salon" als Nebenzimmer, für größere Festivitäten einen Saal mit Bühne und DJ-Pult. Nach und nach hat der 52-Jährige alles renoviert. "Es ist ein großer Vorteil, dass ich Handwerker bin." An so alten Gebäuden wie Landgasthöfen sei ständig etwas zu tun. "Ich frage mich, wie das andere machen, wenn die für jede Kleinigkeit ein Firma kommen lassen müssen", so Bollmeyer.

Dehoga fordert Förderprogramm vom Land

Weil der Erhaltungsaufwand bei den oftmals Jahrzehnte alten Dorfkrügen hoch sei, komme es oft zu Sanierungsstaus, sagt Strehl vom Dehoga. Übernahmen durch neue Pächter scheiterten deswegen häufig. Manchmal investierten dann Gemeinden selbst, manchmal gründen sich Genossenschaften von Dorfbewohnern, die eine Renovierung stemmen.

Der Dehoga fordert Zuschüsse vom Land für Modernisierungen, so Strehl. "Ich halte das für sinnvoll, wenn das Kulturgut Landgasthof erhalten werden soll." Vorbild sind Programme in Süddeutschland. Baden-Württemberg denkt aktuell über ein Förderprogramm nach, um Investitionen im Bereich Wirtshäuser anzuschieben. Bayern gibt in diesem und dem kommenden Jahr 30 Millionen Euro aus, um Gaststätten in ländlichen Regionen bei Modernisierungen zu unterstützen.

