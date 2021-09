Trennung von Fohrmann ist teuer für die Sparkasse Südholstein

Neumünster

Wenn eine vierzeilige Pressemitteilung um kurz vor Mitternacht rausgeht, dann geht es um Breaking News – oder aber, es war zäh, sich auf den Wortlaut zu verständigen. Im Fall der Sparkasse Südholstein und ihres in Ungnade gefallenen Ex-Vorstandschefs trifft die zweite Begründung zu.

Vor zwei Wochen hatte das öffentlich rechtliche Institut dem erfolgreichen Sanierer Andreas Fohrmann (58) wegen eines bislang nebulösen „Vorfalls“ fristlos gekündigt. In besagter Mitteilung heißt es nun, man habe eine Trennung in „wechselseitigem „gutem Einvernehmen“ vereinbart.

Rätselraten über plötzliche Wendung

Man kann nur rätseln, wie es dazu kam. Ein Banksprecher zeigte sich schmallippig: Die Einigung sichere „beiden Seiten Vertraulichkeit und Integrität“. Nach Recherchen der Kieler Nachrichten ist Fohrmann – wie berichtet – über eine Anforderung nach Personenschutz gestolpert. Einmal hatte der Manager den bereits erhalten, weil er sich bedroht fühlte, nachdem er vor seinem Bürofenster eine militärisch aussehende Drohne beobachtet haben soll. Als die Polizei eine objektive Bedrohungslage nicht feststellen konnte, wurde der Schutz beendet. In diesem Sommer soll Fohrmann erneut Personenschutz beantragt haben, diesmal vergeblich. Dann kam es zu einem Vorfall, der das Institut veranlasste, das Dienstverhältnis abrupt zu beenden.

1,4 Millionen Euro Abfindung?

Branchenbeobachter vermuten, dass es der Bank zu riskant war, die Auseinandersetzung vor dem Arbeitsgericht auszutragen. Schließlich hätte sie dort ihre Kündigungsgründe lückenlos belegen müssen. Gestaunt wird in der Sparkassenszene über die Formulierung „in gutem Einvernehmen“. So viel Harmonie nach derart heftigen Vorwürfen schafft in der Regel nur Geld. Das übliche Prozedere bei Trennungen in diesen Positionen sieht vor, dass der unliebsam Gewordene zumindest seinen Vertrag ausbezahlt bekommt – und der lief bei Fohrmann bis Ende 2023 – noch 28 Monate also. Laut Vergütungsbericht des Landes erhielt Fohrmann 2019 ein fixes Jahres-Salär von 470 468 Euro – plus 134 689 Euro an erfolgsabhängigen Zahlungen. Macht zusammen 605 157 Euro oder 50 429 Euro im Monat. Multipliziert man die mit der Restlaufzeit des Vertrages, kommt man auf das hübsche Sümmchen von 1,4 Millionen Euro. Ob das tatsächlich Fohrmanns Abfindung ist? „Bei weniger“, sagt ein Sparkassenkenner, „wird man kaum von ’gutem Einvernehmen’ sprechen.“