Kiel

Weder Delta-Variante noch rasant steigende Inzidenzen können den Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein beeindrucken. Trotzt der Corona-Belastungen ist die Zahl der Erwerbslosen im Juli weiter geschrumpft, die typische Sommerflaute fiel aus. Angespannt – aus Sicht der Unternehmen – bleibt die Lage auf dem Lehrstellenmarkt: Unmittelbar vor Beginn des Ausbildungsjahres sind noch fast 7200 Ausbildungsplätze nicht besetzt. Zum Vergleich: Aktuell sind lediglich noch 4300 Bewerberinnen und Bewerber auf der Suche.

Hier wird händeringend gesucht

Aktuell sind landesweit 89.300 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 9500 oder 9,6 Prozent weniger als vor einem Jahr. Wegen der Pandemie hat sich der Fachkräfteengpass in vielen Bereichen verstärkt, besonders gesucht wird Nachwuchs im Bereich Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik, im Metallbau, in der Kraftfahrzeugtechnik, in der Gastronomie, im Gesundheitswesen, der Altenpflege, im Bildungswesen und im Öffentlichen Dienst. Junge Menschen werden von den Unternehmen derzeit umworben wie lange nicht mehr.

Da viele Angebote der Berufsorientierung pandemiebedingt ausgefallen sind, ist jedoch die Unsicherheit groß – folglich spielen zahlreiche Schulabgängerinnen und -abgänger mit dem Gedanken, den Start ins Berufsleben auf das kommende Jahr zu verschieben. Mehrfach hatten Fachleute davor gewarnt, die Entscheidung unnötig auf die lange Bank zu schieben. „Auch nach dem offiziellen Start des Ausbildungsjahres am 1. August können noch Ausbildungsverträge abgeschlossen werden“, betont Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP).

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Grund für die guten Juli-Zahlen sind vor allem die Bereiche, die von den Corona-Lockerungen profitieren konnten: der Handel, die Lebensmittelherstellung, Logistik und die Tourismusbranche. Obwohl die Kräftenachfrage deutlich gestiegen ist, warnt Margit Haupt-Koopmann vor allzu großem Optimismus: „Die positiven Daten dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht haben“, sagt die Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit. Die Corona-Kratzer in der Arbeitsmarktbilanz zeigen sich auch in der Zahl von Langzeitarbeitslosen, die auf rund 34.800 kletterte – ein Plus von fast 20 Prozent gegenüber dem Juli des Vorjahres.

Deutlich weniger in Kurzarbeit

Kurzarbeit hingegen verliert inzwischen etwas an Bedeutung: Rund 100 Betriebe haben im Juli für 800 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Im Juni waren es noch 200 Anzeigen für 3.000 Beschäftigte. Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 43.800 Anzeigen auf Kurzarbeit für 478.400 Beschäftigte in den Arbeitsagenturen eingegangen. Die Schwerpunkte liegen im Handel, in der Gastronomie, im Gesundheitswesen und im Baugewerbe.

Lesen Sie auch Schleswig-Holsteins Firmen suchen händeringend Auszubildende

Von einer „Stabilisierung des Arbeitsmarktes“ spricht der Arbeitgeberverband Nordmetall. Dies dürfe jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Fachkräftemangel sich wieder deutlich verschärfe, vor allem im naturwissenschaftlich-technischen Bereich: „Unsere Mitgliedsunternehmen melden einen ungebrochen hohen Bedarf an Fachkräften“, sagte Nordmetall Hauptgeschäftsführer Nico Fickinger. Er fordert deshalb, die Fachkräftegewinnung aus dem Ausland dringend wieder in den Fokus zu rücken – „Corona zum Trotz“. Die Pandemie habe den Zuzug qualifizierter Kräfte so gut wie zum Erliegen gebracht.

Die IG Metall hingegen wirft der Wirtschaft vor, in der Krise Ausbildungsstellen gestrichen zu haben. Daniel Friedrich, Bezirksleiter Metall Küste, fordert daher eine Ausbildungsgarantie für alle Jugendlichen bis 27. Finanziert werden müsse die Garantie über einen „Zukunftsfonds Ausbildung“, in den alle Firmen einzahlen müssten, die „nicht oder zu wenig ausbilden“.