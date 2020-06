"Die Menschen scheinen Autos zu lieben"

Kiel

In Deutschland sind 620.000 Autos mehr unterwegs als vor einem Jahr. Auch in Schleswig-Holstein ist der Bestand gewachsen: 1.687.370 Autos gab nach den Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes ( KBA) zu Jahresbeginn, 1.663.285 waren es ein Jahr zuvor (plus 1,45 Prozent). Besonders deutlich wird das Wachstum im Zehn-Jahres-Vergleich: Um satte 16,17 Prozent hat der Bestand an Autos im Norden zugenommen.

Auch in Großstädten wie Berlin, Hamburg und Frankfurt wuchs die Zahl der Autos, wie Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer berichtet. Trotz Staus, Parkplatznot und besserem Nahverkehr seien die Großstädter offensichtlich nicht automüde: „Die Menschen scheinen ihre Autos zu lieben und wollen offensichtlich immer mehr davon.“

In Kiel 524 Fahrzeuge pro 1000 Einwohner

Das zeigt sich auch in Kiel: Gab es hier vor zehn Jahren noch 96 293 Personenkraftwagen, so waren es zu Beginn 2020 schon 111.116, ein Plus von 15,39 Prozent. Je 1000 Einwohner gibt es in Berlin heute 335 Autos, in Hamburg 437. In Kiel aber sind es laut KBA aber 524 Fahrzeuge.

„Auch in den nächsten Jahren kann man mit steigenden Fahrzeugdichten rechnen“, sagt Dudenhöffer. Dies werde durch die jüngsten Trends zu Home-Office und wachsendem Online-Handel sogar noch verstärkt. „Die Stau- und Parkprobleme in den Citylagen dürften eher weniger werden“, sagt Dudenhöffer.

Elektromotoren machen Autos „stadtverträglicher“

Der Anreiz, sich ein Auto auch in den Großstädten zu leisten, steige damit noch an. Und mit leisen, abgasfreien Elektromotoren würden Autos auch „stadtverträglicher“. Allerdings reißt die Corona-Krise noch Lücken in die Zulassungsstatistik. 5802 Kraftfahrzeuge wurden in Schleswig-Holstein im Mai 2020 zugelassen, das sind 43,4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Doch gegenüber dem April (4911 Neuzulassungen) macht sich eine Aufwärtsbewegung bemerkbar. Vor der Krise wurden in Schleswig-Holstein 7981 Kraftfahrtzeuge im Februar zugelassen.

Carsharing hält Experte Dudenhöffer in Deutschland dagegen nur für eine Nische, mit gut 25 000 Autos bei einem Bestand von insgesamt 47,7 Millionen. Die Zahl der Nutzer sei im vergangenen Jahr geschrumpft, ein profitables Geschäftsmodell sei schwer darstellbar, sagte Dudenhöffer.

ADAC : Renaissance des Autos

„Wir erleben gerade eine Renaissance des Autos“, stellt ADAC-Sprecher Ulf Evert fest. „Das liegt an der Pandemie, aber auch den günstigen Benzinpreisen.“ Viele Menschen auf dem Land, gerade in Schleswig-Holstein, kennen den Nahverkehr nur aus Erzählungen. Mit Blick auf Konzepte wie autofreie Innenstädte sagt Evert, die Entwicklung zeige, dass eine „ideologieorientierte Verkehrspolitik“ an den Lebenswirklichkeit der Menschen vorbei gehe.

Dass die Neuzulassungen aktuell niedrig seien, liegt für Evert nicht nur an der wirtschaftlichen Unsicherheit, die Menschen vom Kauf abhalte – sondern daran, dass die Zulassungsstellen lange geschlossen gewesen seien. „Viele Händler bekommen die Fahrzeuge immer noch nicht zugelassen“, sagt er.

Kunden wegen Kaufprämie verunsichert

Jan-Niklas Sontag vom KfZ-Gewerbeverband Schleswig-Holstein findet die Überlegung von Dudenhöffer „überraschend“. Er glaubt nicht, dass wegen Online-Handel und Home-Office die Innenstädte spürbar entlastet werden. Viele Arbeitsplätze seien ohnehin nicht in den Zentren. und Fahrten in die Städten wären nicht der „ausschlaggebende Motivator für Autoanschaffungen“.

Der Mai sei aber immerhin bei den Neuzulassungen besser als der April. „Also ist der Trend positiv“, sagt Sontag. Hätte man die Kunden aber nicht wegen der Kaufprämie abwarten lassen und dann mit der Mehrwertsteuersenkung verunsichert, wäre er sicherlich noch besser gewesen.

Für den VCD gibt es zu viele Autos

„Fakt ist: Der Autobestand nimmt zu, aber die Fahrleistungen nicht“, sagt Michael-Müller Görnert vom Verkehrsclub VCD. „Viele kaufen sich einen Zweit- und Drittwagen, aber die fahren nicht viel und stehen meist herum.“ Er hält es deshalb für „sehr verwegen“, von einer Renaissance des Autos zu sprechen, denn aus Sicht des ökologisch orientierten VCD gibt es „zu viele Autos in den Städten“.

In Großstädten wie in Berlin hätten bereits 60 Prozent der Menschen gar kein Auto mehr im Haushalt, andere dagegen Zweit- und Drittwagen. Und die Corona-Bedrohung könne man durch Masken im Nahverkehr einigermaßen begrenzen – weshalb Görnert nicht davon ausgeht, dass diese zu mehr Autofahrten führen muss.

Explosion des Autotourismus

Nach dem Ende des Corona-Lockdowns erwartet der Hamburger Zukunftsforscher Horst Opaschowski (79) eine Reisewelle auf den deutschen Straßen und Autobahnen: „Eine Explosion des Autotourismus kündigt sich an“, sagte er. Zum Ferienbeginn in Schleswig-Holstein wie auch in weiteren deutschen Bundesländern zeichne sich ab, dass die meisten Sommerurlauber mit dem Auto fahren werden, wie Frauke Suhr von Statista berichtet.

Demnach wollten knapp 70 Prozent der Befragten mit dem Auto reisen, so eine Civey-Umfrage für „Tagesspiegel-Background“. In Zeiten von Corona bietet das Auto viele Vorteile: Die Ansteckungsgefahr durch Reisende werde minimiert und die Gefahr von Flugstorinierungen falle weg.