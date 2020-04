Trotz Corona-Krise: Welche regionalen Produkte bekomme ich?

Welche regionalen Produkte bekommen die Verbraucher in den kommenden Wochen?

Saskia Vetter: Heimisches Gemüse wie Porree, Rhabarber, Spargel, Spinat und Lauchzwiebel hat jetzt ab April Saison. Weiterhin ist Lagerware im Angebot wie Kohlsorten, Kartoffeln und Möhren. Bei heimischem Obst sieht es noch etwas leer aus, da kann allerdings auf Äpfel als Lagerware zurückgegriffen werden. Im Mai lassen sich aber auch schon erste Erdbeeren kaufen. In unserem Saisonkalender kann man leicht erkennen, wann heimisches Obst und Gemüse Saison hat.

Welche Nahrungsmittel aus Schleswig-Holstein gibt es denn reichlich?

Auf der Internetseite www.gutes-vom-hof.sh sind viele Lebensmittelerzeuger aus Schleswig-Holstein gelistet. Sie produzieren tierische Lebensmittel wie Fleisch, Wurst, Fisch, Eier, Milchprodukte und Honig, aber auch Obst und Gemüse, Backwaren, Mehl und Gewürze. Sogar Spirituosen, Süßwaren und Eis aus heimischen Produkten können gekauft werden. Natürlich gibt es auch hier saisonale Schwankungen. Zurzeit ist an pflanzlichen Produkten alles verfügbar, was Saison hat. Wichtig ist außerdem, dass die Landwirtschaft Wertschätzung und Unterstützung bei der Ernte erhält: Interessenten können sich zum Beispiel an die Landwirtschaftskammer wenden, etwa zum Stechen von Spargel.

Wo sollten die Verbraucher am besten einkaufen?

Um die regionalen Erzeuger zu unterstützen, kauft man am besten auf dem Wochenmarkt ein und greift in Supermärkten bewusst zu regionalen Produkten, bevorzugt aus Schleswig-Holstein. Auf Wochenmärkten werden sowohl konventionelle als auch Bio-Produkte angeboten. Auf verpackter Ware verrät beispielsweise das Regionalfenster, wo das Produkt herkommt.

Hervorgerufen durch die Corona-Krise wurde ein neues Portal gegründet: „ Kiel hilft Kiel“ unterstützt lokales Einkaufen und listet eine Reihe von Gastronomen und Geschäfte auf, die ihr Angebot weiterhin bereitstellen. Doch egal, wo eingekauft wird: keine Hamsterkäufe machen, unbedingt den Mindestabstand berücksichtigen und das Kontaktverbot einhalten, um sich und andere zu schützen.

Was sollte man bei importieren Lebensmitteln beachten?

In Schleswig-Holstein ist es zu kalt, um beispielsweise Südfrüchte anzubauen. Daran ändert auch die Corona-Krise nichts. Wie bisher auch müssen bestimmte Lebensmittel weiterhin importiert werden, etwa Avocados. Der Anbau ist verbunden mit einem hohen Wassereinsatz und schlecht für die Klimabilanz. Doch für jedes ausländische Superfood gibt es eine heimische Alternative gibt.

So können ungesättigte Fettsäuren der Avocado auch gut durch Walnüsse aufgenommen werden. Egal, woher das Lebensmittel kommt: Die Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln im Umgang mit Lebensmitteln sind sehr wichtig, um auf der sicheren Seite zu sein.

