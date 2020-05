Reeder planen Kreuzfahrten ab Sommer

Kiel

„Wir bereiten uns im Moment darauf vor, Mini-Kreuzfahrten von deutschen Häfen ab Juli anzubieten“, sagte Friedrich Joussen. Nach Informationen unserer Zeitung gehört neben Hamburg und Bremerhaven auch Kiel zu den Starthäfen.

Was ist geplant? Laut Tui sollen die Reisen drei bis fünf Tage dauern. Die Schiffe werden keine Häfen ansteuern. Zugleich dürften die Kreuzfahrten wieder elitärer werden. Die Obergrenze für die Passagierzahl soll von knapp 3000 auf 1000 pro Schiff gesenkt werden. „Wir hoffen, bald wieder Fahrt aufnehmen zu können, sind mit allen notwendigen Behörden im Kontakt und arbeiten im Hintergrund an verschiedenen Szenarien“, sagt Gordja Sönnichsen, Sprecherin von Tui Cruises. Voraussetzung für die Wiederaufnahme sei die Aufhebung der Reisewarnung des Auswärtigen Amts.

Reisen und Infektionsschutz

Auch andere Reedereien planen bereits. „Wir beobachten natürlich die Entwicklung und bereiten uns auf eine Wiederaufnahme der Fahrten vor“, sagt Aida-Sprecher Hansjörg Kunze. „Wir haben den Sommer 2020 noch nicht abgeschrieben“, erklärt auch Dirk Hundertmark, Geschäftsführer der Color Line. Die Reederei bereitet die „Color Magic“ und die „Color Fantasy“ darauf vor, die Verbindung zwischen Kiel und Oslo wieder zu bedienen. Seit März pendelt nur eine Frachtfähre.

Auch in Norwegen drängt die Tourismus-Wirtschaft. Durch den kurzen nordischen Sommer sind die Chancen auf Einnahmen im Jahr begrenzt. Deshalb wird mit Hochdruck an Lösungen gearbeitet, die den Spagat zwischen Infektionsschutz und sicherem Reisen ermöglichen.

Kiel mit Reedereien im Gespräch

Die Fährreedereien sind dabei die Vorreiter. Aktuell arbeiten die Reedereien daran, an Bord ihrer Schiffe den geforderten Infektionsschutz sicherzustellen. „Büfettrestaurants wird es nicht mehr geben“, verrät Hundertmark. Und auch Color Line kappt die Zahl der Passagiere.

In welchen Häfen die ersten Kreuzfahrtpassagiere an Bord gehen und ihre Reise beginnen werden, ist derzeit noch unklar. Kiel ist nach Informationen aus der Branche aber mit den Reedereien im Gespräch. Es wäre das Ende einer langen Durststrecke. Eigentlich sollten bis Juni 50 Anläufe in Kiel abgefertigt werden. 800000 Passagiere wurden für 2020 erwartet. Dazu wird es nicht kommen. Aufgrund der Corona-Krise sind seit 1. Mai aber Teile der Seehafen-Belegschaft in Kurzarbeit.