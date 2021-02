Arko will im Vorfeld des Osterfestes wieder am Markt mitmischen: Die DCH-Gruppe, zu der Arko, Eilles und Hussel gehören, öffnet am 1. März wieder 220 Filialen, die das Unternehmen bundesweit betreibt. Die Sanierung der Firma komme voran, berichtet der Geschäftsführer.