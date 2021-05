Kiel

Der Druck auf die größte der elf Sparkassen im Land wächst täglich. Weil der große Teil der Konkurrenz Sichtguthaben und zum Teil sogar Sparguthaben mit Minuszinsen belastet, wird das Institut mit Geld förmlich überhäuft. Gleichzeitig stellt sich die Förde Sparkasse auf Kreditausfälle als Folge der Corona-Krise ein.

Corona hat die Prozesse verstärkt

Den jüngsten Zahlen zufolge hat sich die Förde Sparkasse im schwierigen Geschäftsjahr 2020 gut behauptet und stabile Erträge eingefahren. Doch beim Thema Negativzins bahnt sich ein Einknicken an: „Langfristig kann die Förde Sparkasse nicht gegen den Markt handeln“, sagt Vorstandschef Götz Bormann. Eine Entscheidung soll noch in der ersten Jahreshälfte fallen.

Aktuell berechnet die Förde Sparkasse ausschließlich ihren Firmenkunden Negativzinsen, für private Kunden fällt keine Gebühr an. Damit zieht das Institut Liquidität geradezu magisch an. Der Anlagebedarf ist auch deshalb so hoch, weil Corona die Konsum- und Reisemöglichkeiten eingeschränkt hat. Allein 2020 flossen der Förde Sparkasse rund 500 Millionen Euro an Einlagen zu – ein Plus von 8,5 Prozent. Bereits im Vorjahr waren die Einlagen um sieben Prozent in die Höhe geschossen.

Viele wechseln, um Negativzinsen zu umgehen

Der Vorstand der Bank verfolgt die Entwicklung mit gemischten Gefühlen. Einerseits ist der Zustrom ein Vertrauensbeweis. Andererseits kommt er die Sparkasse teuer zu stehen. Weil sich so viel Geld nicht einfach in Kredite oder ertragreiche Anlagen umwandeln lässt, muss das Institut einen großen Teil davon auf Konten bei der Europäischen Zentralbank parken und dafür eine Gebühr von derzeit 0,5 Prozent bezahlen. Allein im vergangenen Jahr kam nach Angaben der Bank so ein „hoher sechsstelliger Betrag“ an Kosten zusammen. Für den Zeitraum 2017 bis 2020 gibt das Institut die Belastung durch Negativzinsen auf über drei Millionen an – Tendenz stark steigend. „Diese Entwicklung gewinnt umso stärker an Dynamik, je mehr Kreditinstitute Verwahrentgelte für ihre Kunden einführen“, so ein Sparkassen-Sprecher. Man sehe sich gezwungen, „dieser Entwicklung entgegenzusteuern, um die eigene Wettbewerbsfähigkeit nicht zu gefährden“.

Lage der Bank stabil

Bislang sind die Kunden der Förde Sparkasse nach Angeben des Institutes vergleichsweise stabil durch die Krise gekommen. Aufgrund der anhaltenden Lockdown-Phasen stellt sich das Institut jedoch auf Kreditausfälle ein. Bis jetzt, so heißt es, habe die Pandemie nur „in Einzelfällen“ konkrete Folgen gehabt. Das Institut sieht sich nach eigenen Angaben „ausreichend gut aufgestellt“, um eine Zunahme von Ausfällen wirtschaftlich abfedern zu können.