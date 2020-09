Kiel

Am Rande der feierlichen Taufe des vierten U-Boots für Ägypten wurde am Dienstag bekannt, dass der Standort Kiel von ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) auf Kurzarbeit zusteuert.

Milliarden-Auftrag verzögert sich

Grund sind in diesem Fall allerdings nicht die Folgen der Covid-19-Pandemie - die hat die Kieler Werft bemerkenswert gut weggesteckt -, sondern eine massive Verzögerung bei einem Milliarden-Auftrag. Dabei geht es um die Neuentwicklung und den Bau von sechs hochmodernen Brennstoffzellen-Booten für die Marinen Norwegens und Deutschlands. Basis für das Projekt ist eine 2017 vereinbarte Kooperation zwischen beiden Staaten, die eigentlich längst hätte vertraglich besiegelt sein sollen - aber nach wie nicht in trockenen Tüchern ist.

Folge: Die nötigen Haushaltsmittel hängen fest, die Werft kann nicht loslegen. „Unsere Kapazitätsplanungen waren auf einen nahtlosen Übergang ausgerichtet, nun reißen die Ketten natürlich immer weiter auseinander“, sagt TKMS-Vorstandschef Rolf Wirtz. Wann genau und in welchem Umfang das Instrument Kurzarbeit genutzt werden soll, steht derzeit noch nicht fest.

Taufe im Corona-Modus

Die Feierstimmung wollte sich das Unternehmen weder von derlei Unwägbarkeiten noch von den Belastungen durch Corona verderben lassen: Mit einer Flasche Nilwasser und unter den Blasmusik-Klängen des Marine-Musikkorps Kiel wurde das neue U-Boot in Corona-gerechtem Rahmen auf den Namen „S44“ getauft. Für die Zeremonie war sogar Ägyptens Marinechef Vizeadmiral Hassan Said nach Kiel gekommen. Übergabe soll in einigen Monaten sein, wenn die letzten Tests absolviert sind.

Im April war in Kiel das dritte der vier U-Boote an Ägypten übergeben worden. In Israel hatte der geplante Verkauf der Hightech-Schiffe zeitweise für Kritik gesorgt, weil man befürchtete, den militärischen Vorsprung in der Region zu verlieren. Regierungschef Benjamin Netanjahu räumte dann allerdings ein, dem Verkauf an Ägypten 2014 bereits zugestimmt zu haben.

Ägypten ist ein umstrittener Partner

Der arabische Staat zählt als wichtiger Partner Deutschlands in einer instabilen Region, steht wegen seiner Verwicklung in regionale Kriege allerdings immer wieder in der Kritik. „Mit der Aufrüstung von Ägypten befeuert die Bundesregierung die Kriege im Jemen und Libyen“, warnte etwa Sevim Dagdelen, abrüstungspolitische Sprecherin und Obfrau der Linksfraktion im Auswärtigen Ausschuss. Mit den Neubauten der Klasse 209, angetrieben von einem Dieselaggregat plus Elektromotor, wollen die Ägypter ältere Boote aus China und der Sowjetunion bei der Überwachung des Mittelmeers und des Roten Meers ablösen.

„S44“ verdrängt rund 1400 Tonnen, ist 62 Meter lang, hat rund 30 Crewmitglieder und verfügt über acht Torpedo-Rohre. Über den Preis der U-Boote gab es offiziell keine Angaben. Nach Informationen der Kieler Nachrichten summieren sich die Kosten für die Neubauten insgesamt auf rund eine Milliarde Euro.

Einigen Abteilungen geht Arbeit aus

TKMS hatte trotz der Corona-Krise die Produktion im Drei-Schicht-System aufrechterhalten. Verglichen mit anderen Schiffbauern ist die Auslastung regelrecht komfortabel. Für Beschäftigung sorgen auch vier U-Boote für Singapur und eins für Israel Das aber ändert wenig daran, dass nach der Abarbeitung des Ägypten-Auftrags einigen Abteilungen die Beschäftigung ausgeht. Anders als beim Nachbarn German Navel Yards Kiel (GNYK) gelten die Jobs bei TKMS jedoch als ausgesprochen sicher. Sobald für das deutsch-norwegische Projekt namens „212cd“ die Ampeln auf Grün springen, ist die Auslastung für Jahre gesichert.

