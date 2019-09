Wenn ein U-Boot Wasserstoff tankt

Kiel

Wie viel Wasserstoff und Sauerstoff am Montag in die wuchtigen Drucktanks des brandneuen U-Bootes gepumpt wurden, ist geheime Verschlusssache. Der Grund: Das U-Boot "Invincble" ist das erste Boot der neuen Klasse HDW218SG, dem neuen Exportschlager der Kieler Werft.

Vier dieser Boote werden gerade bei TKMS in Gaarden für die Marine Singapurs gebaut. Diese rund 70 Meter langen und über 2000 Tonnen verdrängenden U-Boote sind die größten bislang in Kiel gebauten U-Boote. Sie sind speziell für die Bedürfnisse in Asien entwickelt worden.

Probefahrt ist noch geheim

Nach der Taufe der "Invincible" im Februar steht jetzt die Inbetriebnahme der Antriebsanlage an. Diese besteht bei dem Boot aus einem Hybrid-System. Neben Dieselgeneratoren für die Marschfahrt sind an Bord moderne Brennstoffzellen. Sie erzeugen aus Wasserstoff und Sauerstoff Strom für die Batterien und den elektrischen Fahrmotor.

Wann die erste Probefahrt des neuen Bootes sein wird, ist ebenfalls noch geheim. Die Werft verweist bei Nachfragen auf die Verschwiegenheitsklausel in den Verträgen mit Singapur. Es soll aber im Winter so weit sein.

Feierlich für die Werft

Für das Betanken des Bootes hat die Kieler Werft am Liegeplatz 11 inzwischen auch einen speziellen Liegeplatz eingerichtet. In unmittelbarer Nähe zu den Tanks der Firma Linde an Land werden dort U-Boote mit Wasserstoff und flüssigem Sauerstoff betankt. Außerdem steht dort ein Teststand zu Ausbildungszwecken.

Für die Werft war es gestern ein feierlicher Moment. Weithin sichtbar wehte über dem U-Boot die rote Flagge "Bravo", die andere Schiffe über die Treibstoffübernahme informierte. Da bei der Übernahme von Wasserstoff und flüssigem Sauerstoff höchste Sicherheitsvorschriften gelten, war der Bereich rund um die "Invincible" auch abgesperrt.

Die Kieler Schiffbauer haben bereits seit über 30 Jahren Erfahrungen mit der Nutzung von Wasserstoff für Brennstoffzellen. 1987 installierte die Werft HDW in Kiel an Bord des U-Boots "U1" zu Versuchszwecken eine Brennstoffzelle zusammen mit Tanks für Wasserstoff und Sauerstoff.

