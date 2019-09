Kiel

EO Rolf Wirtz verwies am Freitag auf den Austausch zwischen den Marinen aus der ganzen Welt und zudem mit den Herstellern über die Anforderungen an Hard- und Software. Die SubCon findet seit 1995 alle vier Jahre in Kiel statt. Schirmherr war der Maritime Koordinator der Bundesregierung, Norbert Brackmann.

TKMS: Das sind die Vorteile von "Orcca"

Zum Programm gehörten Vorträge zu U-Bootdesigns, Modernisierung und Instandhaltung, Schiffs- und Antriebstechnik, Torpedoentwicklungen, Ortungs- und Kommunikationssystemen, Tarneigenschaften sowie Digitalisierung. TKMS stellte sein neues Kampfsystem "Orcca" und Neuentwicklungen zur Brennstoffzelle, der Lithium-Ionen-Batterie und Cyber Security vor. "Orcca", vom Thyssenkrupp-Kongsberg-Joint-Venture kta naval systems entwickelt, sei "aufgrund der Kombination aus maximaler Anpassungsfähigkeit und höchster IT-Sicherheit das aktuell modernste System für nicht-nukleare U-Boote am Markt", hieß es.

Lesen Sie auch: So sehen die U-Boote von morgen aus

Von dpa