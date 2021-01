Miami

In Kiel und im Nord-Ostsee-Kanal gehörten die Azamara-Schiffe seit 2010 zu den Stammkunden. Denn die Ostsee ist eines der wichtigsten Reviere für die Schiffe.

Die Schiffe "Azamara Journey", "Azamara Quest" und "Azamara Pursuit" waren besonders bei Gästen aus Großbritannien, Skandinavien und Kanada beliebt. Geplant war, dass die "Azamara Quest" im Sommer auch den Nord-Ostsee-Kanal passieren soll.

Verkauf bringt Geld für die Krise

Royal Caribbean begründet den Verkauf von Azamara mit den Folgen der Corona-Krise. "Unsere Strategie hat sich so entwickelt, dass wir mehr Ressourcen hinter den drei globalen Marken, Royal Caribbean International, Celebrity Cruises und Silversea, platzieren“, so Richard D. Fain, Vorstand der Royal Caribbean Group.

Man wolle jetzt die drei verbliebenen Reedereien stärken und aus der Krise führen, sagte Fain. Für den Unterhalt der seit zehn Monaten weltweit aufliegenden Flotte benötigt Royal Caribbean monatlich einen dreistelligen Millionen-Betrag.

Die Reederei Azamara war erst 2007 von Royal Caribbean gegründet worden und hatte in Miami ihren Sitz. Ihre 20 Jahre alten Schiffe fuhren im Premiumsegment.

„Wir freuen uns, dass die Royal Caribbean Group Sycamore beauftragt hat, Azamara in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen", sagte Stefan Kaluzny, Geschäftsführer von Sycamore Partners in einer in New York veröffentlichten Mitteilung.

Das New Yorker Private-Equity-Investment-Unternehmen will die Schiffe nach der Krise mit der bestehenden Organisation weiter betreiben. Aktuell sind die Fahrpläne für die drei Schiffe bis 2023 festgelegt. Die bereits gebuchten Reisen behalten ihre Gültigkeit.

Große Flotten schrumpfen

Durch den Verkauf von Azamara schrumpft die Flotte von Royal Caribbean. Im vergangenen Sommer musste der US-Konzern bereits die spanische Tochter Pullmantur Cruises mit vier Schiffen auflösen.

Die beiden großen US-Konzerne Carnival Cruise Corporation und Royal Caribbean Group dominierten vor der Corona-Pandemie mit 108 und 50 Schiffen den Markt. Carnival musste bislang bereits 19 Schiffe aussortieren. Royal Caribbean bislang acht Schiffe.

Zu Carnival gehört auch die deutsche Reederei Aida Cruises. An der Hamburger TUI Cruises ist Royal Caribbean mit 50 Prozent beteiligt.