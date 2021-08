Kiel

Der Unternehmensverband Kiel vertritt die Interessen von rund 350 Unternehmen in der Region. Gesamtzahl der Beschäftigten: rund 42 000. Als Vorstandsvorsitzender wurde jetzt der Familienunternehmer Hendrik Murmann (49) im Amt bestätigt. Er sieht die aktuelle Krise als Chance in vielen Bereichen – warnt aber auch: „Wir befinden uns noch immer auf sehr dünnem Eis.“

Wie geht es der Wirtschaft im Kieler Raum?

Hendrik Murmann: Glücklicherweise sind fast alle Unternehmen durch die Krise gekommen. Aber wir sind mit den Corona-Folgen auch noch längst nicht durch. Die Lieferketten sind massiv gestört, die Kostensteigerungen gewaltig, und das hat auch Auswirkungen auf uns. Es gibt viele Betriebe, gerade im Handwerk, die volle Auftragsbücher haben, aber trotzdem in Kurzarbeit sind, weil Material fehlt. Aus der Industrie kommen ja noch andere Negativnachrichten: Das, was da bei Caterpillar passiert, ist schon ein Trauerspiel für den Standort und wird der Region erheblich Kaufkraft entziehen. Auch ein ganzes Netz von Zulieferbetrieben muss sich neu orientieren, wenn so ein bedeutender Kunde sich verabschiedet.

Was bedeuten die Probleme der globalen Lieferlogistik für Ihr Unternehmen Sauer Compressors?

Zur Person: Hendrik Murmann Hendrik Murmann (49) ist Vorstandsvorsitzender des Unternehmensverbandes Kiel (UV Kiel), der rund 350 Firmen mit insgesamt 42 000 Beschäftigten zu seinen Mitgliedern zählt. Der gebürtige Eckernförder – Neffe des früheren Arbeitgeberpräsidenten Klaus Murmann – führt gemeinsam mit seinem Vater Dieter die Dieter Murmann Beteiligungsgesellschaft (DMB), in der die Familie einen großen Teil ihrer unternehmerischen Aktivitäten gebündelt hat. Zur DMB gehören insgesamt sechs Gesellschaften mit rund 2500 Beschäftigten an weltweit mehr als 40 Standorten. Unter dem Dach der DMB angesiedelt ist auch der Kompressorenhersteller Sauer Compressors Group mit allein 320 Beschäftigten am Standort Kiel Friedrichsort.

Dadurch dass wir einen großen Service-Bereich haben, sind wir gut bevorratet. Aber wir sind ja nicht entkoppelt vom globalen Geschehen. Selbst Standardprodukte sind immer schwerer zu bekommen. China hat den größten Hafen der Welt wegen Corona geschlossen – das trifft sehr viele Unternehmen schmerzhaft. Insgesamt sind wir jedoch recht zuversichtlich.

Lockdown-Folgen, Kostenexplosion im Transport, unterbrochene Lieferketten: Woher nehmen Sie den Optimismus?

Ich sehe da durchaus Chancen. Wir haben intensiv gelernt, schnell und stark auf diese Krise zu reagieren. Und es gibt Nachholeffekte, die vielen Unternehmen helfen. Was ich auch sehe: Wirtschaft regionalisiert sich wieder stärker, um sich weniger abhängig zu machen von internationalen Verflechtungen. Das ist auch für Schleswig-Holstein eine Chance. Ich sehe nicht das Ende der Globalisierung. Aber in vielen Bereichen kann jetzt auch etwas Neues in den Unternehmen entstehen. Digitalisierung, Produktinnovation, ein stärkerer Fokus auf das Gesundheitsmanagement. Da gibt es eine große Dynamik. Aber: Wir befinden uns noch immer auf sehr dünnem Eis.

Was erwarten Sie von der Politik? Hat die in der Krise einen guten Job gemacht?

Da, wo die Politik hilfreich und insgesamt doch auch recht schnell reagiert hat, da kann man nur dankbar sein. Auf die jetzt steigenden Inzidenzwerte müssen wir jedoch rechtzeitig und mit Augenmaß reagieren, ohne dass wir nochmals in einen totalen Lockdown müssen. Die Unternehmen, die noch immer stark betroffen sind, müssen weiter Hilfen bekommen. Den anderen muss das Wirtschaften auch ermöglicht werden.

Was meinen Sie konkret?

Vieles geht leider noch immer zu langsam, die Regulierungsdichte ist zu groß. In den Verwaltungen arbeiten ohne Zweifel viele engagierte und kompetente Menschen, die meist pragmatisch und auch umsichtig handeln. Dennoch nehmen größere Projekte bei uns noch immer viel zu viel Zeit in Anspruch. Der Kieler Süden ist da nur ein Beispiel. Auch bei der Entwicklung großer Gewerbeflächen müssen wir aufpassen, dass die aufgrund überfliegender Vorstellungen und allzu detaillierter Vorgaben nicht zu einer unendlichen Geschichte werden. Ich will da keine Fundamentalkritik üben, vieles ist in der Vergangenheit auch besser geworden. Insgesamt aber gilt: Wir müssen uns bei Genehmigungen von Perfektionismus lösen und dringend schneller werden. Ich habe schon das Gefühl, dass bei einigen Projekten Wunschvorstellungen einfließen, die das Ganze dann erheblich bremsen. Was für eine Wirtschaft wollen wir? Was darf die machen? Gibt es auch genügend Radwege? Ich denke: Das sollten nicht die allerersten Fragen sein, die beantwortet werden müssen.

Welche sollten es sein?

Wie können sich Unternehmen hier weiterentwickeln? Wie können wir neue Unternehmen hier ansiedeln? Was kann sich hier noch gründen? Dass sich eine Stadt Gedanken über Nachhaltigkeit macht, ist absolut erforderlich. Aber wir müssen aufpassen, dass wir da nicht übertreiben. Je kleinteiliger wir die Dinge planen, desto schwieriger wird das Ganze natürlich.

Wo ist Verwaltung denn besser geworden?

Für Kiel kann ich sagen: ganz deutlich beim Thema Baustellenmanagement. Da erleben wir nicht nur mehr Transparenz, sondern auch ein starkes Bemühen, die Belange der Wirtschaft rechtzeitig zu erfassen und zu berücksichtigen. In Friedrichsort etwa haben wir viel mit Baustellen zu tun, und die müssen ja auch sein. Aber Kommunikation und Information sind auf jeden Fall besser geworden.

Was sind die Hauptthemen auf der Agenda für Ihre neue Amtszeit?

Ganz oben steht die Industriepolitik: Auch die Dienstleistungsstadt Kiel braucht mehr Raum für Industrie. Die Stadt muss deshalb alles dafür tun, um die mit viel Mut erworbenen großen Flächen StrandOrt und MFG 5 für Neuansiedlungen nutzbar zu machen. Wir brauchen dringend einen Mentalitätswechsel in der Ansiedlungspolitik: Die Stadt bewirbt sich bei den Unternehmen – nicht die Unternehmen bei der Stadt. Aber auch wir, die Unternehmen, haben wichtige Aufgaben. Auch in der Krise muss dringend ausgebildet werden. Und: Wirtschaft und Hochschulen müssen enger zusammenarbeiten, als es bislang der Fall ist.

Von