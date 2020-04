Große Geschäfte öffnen mit Absperrband

Kiel

Mitten in der Kieler Innenstadt bereitet sich das Einkaufszentrum Sophienhof jetzt auf die Wiedereröffnung vor. Dort, wo im Zuge der Corona-Krise bislang nur Lebensmittelgeschäfte und Drogeriemärkte geöffnet haben dürfen, soll ab Montag um 10 Uhr wieder die Mehrzahl der Läden geöffnet haben. Denn: Die Landesregierung hat beschlossen, das Geschäfte bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern öffnen dürfen.

"Wir empfehlen unseren Mietern, jetzt ein genaues Hygienekonzept aufzustellen", sagt Karsten Bärschneider, Centermanager im Sophienhof. Darin werde etwa geregelt, wie die Bezahlung laufen soll, welche Abstände einzuhalten sind, wie Kassierer geschützt oder die Wege durch die Geschäfte laufen. Diese Konzepte müssen noch dem Ordnungsamt vorgelegt werden.

Media Markt und Saturn machen auf

Bärschneider geht auch davon aus, dass die großen Geschäfte im Sophienhof Teilflächen eröffnen werden. Genau fest steht das allerdings noch nicht. Ketten wie H&M oder Peek & Cloppenburg überlegen noch. Das trifft auch für das angrenzende Karstadt-Warenhaus zu: Auch dort könnte man Teilflächen öffnen, eine Entscheidung steht noch aus.

So haben es Media Markt und Saturn bereits entschieden: Man gehe "fest davon aus", in der kommenden Woche die Märkte in Schleswig-Holstein wieder zu öffnen, mit verkleinerten und abgetrennten Flächen, wie Eva Simmelbauer, Sprecherin der MediamarktSaturn-Retail Group erklärt.

Flatterband wird zum Verkaufsschlager

Höchste Priorität habe der Schutz der Kunden und Mitarbeiter, deshalb werde es umfangreiche Hygienemaßnahmen und gesicherte Abstände geben. Nur, ob man wirklich am Montagmorgen schon die Türen öffnet oder erst in den Tagen darauf, stehe noch nicht fest.

Nicht nur bei den großen, auch beim mittelgroßen Geschäften wird verkleinert und abgesperrt, was das Zeug hält. Flatterband wird quasi zum Verkaufsschlager in den Baumärkten.

Viele Inhaber sind erleichtert

Armin Möller handelte sofort am Freitagmorgen: Gleich zur Öffnung besorgte sich der Inhaber des Kieler Bastelgeschäftes Wolle und Hobby bei Hornbach eine Rolle mit 500 Metern Absperrband, Kostenpunkt: 13 Euro. „Zu dem Zeitpunkt war noch genug davon vorhanden.“

Wie berichtet, Möllers Kieler Geschäft 900 Quadratmeter Verkaufsfläche und dürfte somit eigentlich nicht öffnen. Nun hat der Chef gut 100 Quadratmeter abgesperrt und damit die magische Grenze unterschritten: „Ich bin sehr froh und erleichtert, dass es nun doch weitergehen kann.“ Trotz der Absperrung soll den Kunden das gesamte Sortiment zur Verfügung stehen: „Produkte, die im abgesperrten Bereich lagern, reichen wir nach Bedarf gerne heraus.“

Meislahn etwa plant etagenweise Öffnung

Eine große Last ist auch Dirk Willmann vom Kieler Möbelhaus Dela von den Schultern gefallen. Der Einrichtungsspezialist kommt auf rund 2400 Quadratmeter Fläche auf insgesamt fünf Etagen und wird nun am Montag nur das Erdgeschoss öffnen.

„Mit unserer Aufteilung haben wir den großen Vorteil, dass wir sehr flexibel sind“, so der Geschäftsführer. Auch der Kieler Textilspezialist Meislahn (1200 Quadratmeter) will etagenweise öffnen.

Bei Ikea kann Ware abgeholt werden

Die ganz großen Möbelhäuser wollen dagegen noch nicht öffnen. Für Ikea in Kiel ist es keine Option, Teilflächen mit Absperrungen zu öffnen. Aber: "Wir nutzen derzeit Teile unserer Verkaufsfläche, um unsere Click & Collect Order für die Abholung durch die Kunden vorzubereiten", sagt Ikea-Sprecherin Kim Steuerwald. Dabei können Kunden im Netz bestellte Ware vor Ort mitnehmen.

Anders als in Nordrhein-Westfalen: Die dortige Landesregierung hat Ausnahmeregeln für Baby-Märkte und Möbelhäuser beschlossen und dementsprechend wird Ikea alle 11 Einrichtungshäuser dort öffnen.

Autohäuser öffnen ihre Showrooms

"Wir freuen uns richtig", sagt dagegen Jan-Niklas Sontag vom Kfz-Gewerbeverband. Denn die Autohäuser zwischen Flensburg und Norderstedt können kommende Woche wieder öffnen. So könne man helfen, etwas Normalität herzustellen, sagt Sontag, schließlich könnten die Autohäuser mit ihren großen Verkaufsflächen ausreichende Abstände garantieren.

"Wichtig ist aber, dass das Zusammenspiel mit den Zulassungsstellen funktioniert", mahnt Sontag. "Wir bitten darum, dass die Zulassung wieder möglich ist - denn ohne funktioniert es nicht."

"Damit hätten wir nicht gerechnet"

Positiv überrascht von der pragmatischen Lösung in Schleswig-Holstein zeigt sich der Handelsverband Nord: „Damit hätten wir nicht gerechnet“, sagt Sprecherin Mareike Petersen. In anderen Bundesländern wie Niedersachsen zeichnete sich am Freitag eine strengere Auslegung der 800-Quadratmeter-Grenze ab.

Gleichwohl bleibt der Verband bei seiner grundsätzlichen Kritik an der Flächenregelung: „Diese Festlegung ist willkürlich und hat mit der Umsetzung von Hygienestandards nichts zu tun.“

Von Ulrich Metschies und Florian Hanauer

