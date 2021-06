Kiel

"Die Pandemie hat uns 2020 einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich freue mich daher, dass wir jungen Unternehmen dieses Jahr wieder die Chance geben können, sich untereinander zu messen", sagte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). Der Überflieger-Wettbewerb biete eine einmalige Bühne für innovative Konzepte.

Es gebe in Schleswig-Holstein viele Start-ups, die mit ihren Ideen frischen Wind in etablierte Branchen bringen. Das sei in einem mittelständisch geprägten Land, in dem es wenige große Unternehmen mit eigener Entwicklungsabteilung gebe, umso wichtiger, um nicht an Innovationskraft zu verlieren.

Zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschafts-Vereine "The Bay Areas", "Marketing Club Schleswig-Holstein" und "StartUp SH" rief Buchholz junge Gründerinnen und Gründer zur Teilnahme am Wettbewerb auf. Er findet zum dritten Mal statt.

Gründer können sich bis zum 31. Juli bewerben

Mitmachen können Unternehmen, die zwischen 1. Januar 2018 und 31. Juli 2021 gegründet wurden und ihren Firmensitz in Schleswig-Holstein haben. Sie müssen bis zum 31. Juli ein Motivationsschreiben und ein Pitchdeck einreichen. Eine Jury sucht die sechs besten Kandidatinnen und Kandidaten aus, die dann am 2. September im Finale live vor der Jury pitchen dürfen.

Alle sechs Finalisten bekommen eine Jahresmitgliedschaft bei "The Bay Areas" und dem Marketing Club geschenkt. "Die drei Gewinner dürfen im November eine Woche nach San Francisco reisen", sagte Anke Rasmus, Vorsitzende von "StartUp SH". Das biete ihnen die Chance, ihre Geschäftsidee einem breiten Publikum vorzustellen und neue Kontakte aufzubauen.

Tech-Szene in San Francisco soll Gründern neue Impulse liefern

San Francisco ist die Heimat global führender Technologie-Riesen. Aus dem Silicon Valley stammen bahnbrechende Innovationen, die Kapitalgeberdichte ist hoch. "Die Anzahl der Impulse, die man dort innerhalb weniger Tage bekommt, ist gigantisch", so Buchholz. Die Atmosphäre und Mentalität von Gründern dort kennenzulernen, bereichere die Teams enorm. "Start-ups aus Schleswig-Holstein denken oft erstmal an regionale oder deutsche Märkte, die Amerikaner denken viel globaler." Man bekomme ein ganz neues Gefühl für Dimensionen.

"Gerade bei der Digitalisierung sind uns die USA noch ein paar Schritte voraus und es gibt viele Ideen, die wir auch bei uns umsetzen können", sagte Jonas Stamm. Dort komme man mit Managern in Kontakt, von denen man sich abschauen könne, wie ein Geschäftsmodell sich skalieren lassen.

Stamm gehörte mit seinem Start-up "Molteo" 2018 zu den "Überflieger"-Finalisten. Er gewann damals kein Flugticket nach San Francisco, hatte zuvor jedoch ein Jahr an der Stanford University im Silicon Valley studiert

Für ihn sei der Wettbewerb vor allem eine tolle Plattform und Möglichkeit zum Austausch mit anderen Gründern gewesen. Mit "Molteo" hat er eine mobile Softwarelösung für die Baubranche entwickelt, die die Zettelwirtschaft auf vielen Baustellen beendet hat. Er hat inzwischen mehr als 250 Kunden und ein Team von 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.