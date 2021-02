Kiel

Ursprünglich sollte am Montag feststehen, ob der Handelsriese Edeka mit seiner Wunschliste zum Zug kommt, auf der insgesamt 72 Real-Märkte stehen. Doch das strenge Bundeskartellamt hatte dem Bewerber eine Abmahnung geschickt - sprich: Die Wettbewerbshüter fordern Nachbesserungen, um den Wettbewerb in bestimmten Regionen nicht zu gefährden. Zudem hat eine gesetzliche Änderung die Frist für derartige Prüfverfahren um einen Monat verlängert. Neuer Stichtag: der 22. März.

Es geht um die Zukunft von sieben Real-Märkten in Schleswig-Holstein

Edeka wollte sich am Montag nicht zum aktuellen Stand äußern. Bei Real hieß es, alle Akteure würden an Lösungen arbeiten, die den Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze sicherten. Noch sind die Märkte im Eigentum der SCP Group, einer russisch kontrollierten Investmentfirma mit Sitz in London.

In Schleswig-Holstein ist Real an den Standorten Rendsburg, Schwentinental, Henstedt-Ulzburg, Flensburg, Schleswig, Lübeck und Oststeinbek vertreten. Zwischenzeitlich hatte es schon Gerüchte, dass der Lübecker Markt zu Edeka und der Oststeinbeker zu Kaufland wechseln sollen, doch die haben sich nicht erhärtet. Edeka hatte bereits den geschlossenen Markt in Neumünster in neuer Form wiedereröffnet.

Eigentümer ist ein deutsch-russisches Konsortium

Die Metro-Gruppe hatte 2018 angekündigt, sich von der angeschlagenen Supermarktkette trennen zu wollen. Im Juni 2020 wechselten sämtliche Märkte den Besitzer und gingen an das deutsch-russische Konsortium des Immobilienriesen "x+Bricks" und dem Investor SCP Group.

Branchenkenner erwarten, dass die Investoren den Großteil der 279 bundesweiten Real-Filialen an Kaufland, Edeka und Globus abgeben werden. Geplant sei aber auch, rund 30 Märkte zu schließen. Fest steht, dass die Märkte Ansbach, Dortmund-Eving, Haßloch, Kenn, Maintal, Mönchengladbach-Neuwerk, Neustadt an der Aisch, Villingen-Schwenningen, Hannover-Linden und Cuxhaven dicht gemacht werden. Grund: fehlende wirtschaftliche Perspektiven. Zu Schließungsplänen in Schleswig-Holstein ist bislang nichts bekannt. Bereits im Juni vergangenen Jahres hatte Real in einem ersten Schritt die Schließung von acht Filialen zum 31. Januar angekündigt.

Kaufland hatte bereits grünes Licht bekommen

Grünes Licht hat das Bundeskartellamt inzwischen für die Übernahme von bis zu 92 Real-Märkten durch Kaufland gegeben. Die Supermarktkette Globus bekam die Freigabe für den Erwerb von 24 Real-Standorten.

Das Bundeskartellamt prüft derzeit das Vorhaben von Edeka, bis zu 72 Real-Standorte von SCP zu übernehmen. Nach einer ersten Einschätzung haben die Wettbewerbshüter Bedenken bei 28 dieser Standorte. Um die Bedenken zu zerstreuen, hatte SCP bereits angeboten, einen Teil der Real-Standorte an mittelständische Handelsunternehmen zu verkaufen.

Edeka deutschlandweit Nummer 1

Die Edeka-Gruppe ist der führende Anbieter im deutschen Lebensmitteleinzelhandel mit einem Umsatz von fast 56 Milliarden Euro. Der Edeka-Verbund umfasst neben der Edeka-Zentrale den Discounter Netto, sieben Regionalgesellschaften mit Regiebetrieben sowie die neun regionalen Edeka-Genossenschaften angehörenden selbstständigen Einzelhändler.