Kiel

Die Folgen der Pandemie halten den Schleswig-Holstein-Tourismus weiter in Atem. Die gute Nachricht: Das Urlaubsland zwischen den Meeren kommt unter dem Strich besser durch die Krise als seine Wettbewerber. Die schlechte: Die Zimmerpreise klettern rasant.

Der Sommer lief so stark, und die Buchungslage für die kommenden Monate ist so gut, dass der „echte Norden“ bei den Übernachtungszahlen voraussichtlich bis Jahresende das Vorkrisenniveau wieder erreichen wird. Das zeigen die Zahlen des aktuellen Tourismusbarometers, das der Tourismusverband Schleswig-Holstein (TVSH) und der Sparkassenverband des Landes am Freitag präsentierten.

Im Norden plus 0,6 Prozent – bundesweit minus 23,6

Demnach ist die Zahl der Übernachtungen von Januar bis Juli 2021 mit 14,8 Millionen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0, 6 Prozent gewachsen. Das hört sich bescheiden an, ist jedoch ein Erfolg, wenn man den bundesweiten Abwärtstrend dagegen hält: In Gesamtdeutschland musste die Branche in diesem Jahr nochmals ein Minus von 23,6 Prozent verkraften. Auch Schleswig-Holsteins stärkster Konkurrent leidet unter empfindlichen Einbrüchen: Die Übernachtungszahl in Mecklenburg-Vorpommern ging mit knapp 25 Prozent sogar überdurchschnittlich zurück: von 13,7 auf 10,3 Millionen.

Bislang in der Branche nur wenig Kreditausfälle

„Wir freuen uns sehr, dass der Tourismus in Schleswig-Holstein so rasch in die Erfolgsspur zurückkommt“, sagt Oliver Stolz, Präsident des Sparkassen- und Giroverbandes für Schleswig-Holstein. Der Trend zum Urlaub im eigenen Land habe den Schleswig-Holstein-Tourismus beflügelt. Diese positive Entwicklung lasse sich auch daran ablesen, dass bei den Betrieben im Land nur wenige Kreditausfälle zu verzeichnen sind: „Stand heute können wir sagen, dass die Branche mit einem blauen Auge davongekommen ist.“ Allerdings müsse man die weitere Entwicklung genau beobachten: „Die Pandemie-Situation ist noch nicht überwunden.“

Ein wesentlicher Grund für die rasche Erholung in Schleswig-Holstein sei die frühe Öffnung im Rahmen der landesweit zehn Modellregionen, sagt Karsten Heinsohn vom Tourismus-Beratungsunternehmen DWIF Consulting GmbH: „Der Norden konnte so bereits ab Mitte April wieder durchstarten.“ Profitieren konnte Schleswig-Holstein vor allem von der starken Nachfrage nach Outdoor-Aktivitäten und „autarken Unterkunftsformen“ – wie etwa Camping, Ferienwohnungen und Ferienhäuser. „Der Tourismusmotor läuft wieder“, so Heinsohn. Die Lust am Reisen sei ungebrochen und an Geld fehle es nicht.

Fachkräftemangel bereitet erhebliche Sorgen

Doch es gibt auch dunkle Wolken am Horizont. Sorge bereitet Betrieben und Politik vor allem die angespannte Fachkräftesituation. Und auch, wenn sich eine Insolvenzwelle nicht abzeichnet: Viele Unternehmen sind finanziell so angezählt, dass es an Geld für Modernisierungen fehlt. Sechs von zehn Betrieben gaben in einer Befragung für das Tourismusbarometer an, notwendige Investitionen nicht finanzieren zu können.

Dass diese Investitionen nötig sind, zeigt die Entwicklung der Gästezufriedenheit, die erstmals seit Jahren wieder gesunken ist. Neben Mängeln bei der Internetversorgung kritisieren Gäste vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier lag das schleswig-holsteinische Gastgewerbe 2020 im bundesweiten Vergleich noch auf Rang acht, in diesem Jahr reichte es nur noch für Platz zwölf.

Zimmerpreise klettern auf 120 Euro im Schnitt

Kein Wunder, sind doch die Zimmerpreise 2020 und 2021 um jeweils elf Prozent in die Höhe geschossen. Nur in Mecklenburg-Vorpommern sind Zimmer im Jahresdurchschnitt noch teurer. Konkret: Während der durchschnittliche Zimmerpreis in Schleswig-Holstein in der ersten Jahreshälfte um elf Prozent auf 120 Euro gestiegen ist, gab er bundesweit um zehn Prozent auf 83 Euro nach. Buchholz warnt die Betriebe davor, die Preisschraube zu überdrehen und verweist auf den beliebten Handwerkerspruch: „Nach fest kommt ab.“

Auch Stephanie Ladwig, Vorsitzende des Tourismusverbandes Schleswig-Holstein (TVSH) fordert die Anbieter auf, sich nicht auf dem Erreichten auszuruhen: „Der Deutschland-Tourismus ist kein Selbstläufer.“ Der Wettbewerb werde im kommenden Jahr noch intensiver, wenn weitere Reisebeschränkungen fallen und die typischen Auslandsreisedestinationen im Mittelmeerraum wieder stärker um Reisende aus Deutschland buhlen. Buchholz formuliert es so: „Noch nie haben sich die Wettbewerbsbedingungen für den Tourismus im Land so stark verändert, wie in diesen anderthalb Jahren Achterbahnfahrt.“