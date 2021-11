Kiel

Angekündigt war der Deal bereits im September, nun ist er in trockenen Tüchern: Der Schweizer Gastro-Konzern Valora hat die Hamburger Discount-Bäckerei Back-Factory geschluckt. Das hat Folgen auch für den Standort Kiel, denn Valora will seine Neuerwerbung auf das eigene Format Backwerk umflaggen.

Back-Factory: Schweizer Konzern schluckt 80 Filialen

Die Schweizer erwerben von Back-Factory insgesamt 80 Verkaufsstellen, darunter zwei Filialen in Kiel sowie Verkaufsstellen in Lübeck und Neumünster. Das Bundeskartellamt hatte dem Kauf ohne Auflagen zugestimmt. Verkäufer ist das Unternehmen Harry-Brot, bedeutendster Backwarenhersteller in Deutschland. Die Back-Factory Stores werden aktuell etwa hälftig als Franchisebetriebe und Eigenstellen geführt.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schließung von Standorten nicht ausgeschlossen

In Kiel ist Back-Factory am Alten Markt und in der Holstenstraße vertreten. Backwerk gibt es in Schleswig-Holstein bislang fünfmal: in Rendsburg, Lübeck, Elmshorn und Flensburg (2). In Kiel ist Backwerk aktuell nicht mehr vertreten. Die Filiale in der Innenstadt wurde aufgegeben. Dass weitere Filialen dichtmachen, schließt Valora nicht aus, doch sollen sich Schließungen auf einen „marginalen Bereich“ beschränken, wo es Überschneidungen von Verkaufsstellen gibt.

Lesen Sie auch Darum geben viele Bäcker und Fleischer auf

Mit den 80 Läden von Back-Factory steigt die Anzahl der Valora-Verkaufsstellen in Deutschland auf rund 500. Im Jahr 2019 soll Back-Factory einen Umsatz von rund 80 Millionen Euro eingefahren haben. Über die von Valora bezahlte Kaufsumme wurde Stillschweigen vereinbart.