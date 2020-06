F. Hanauer: Werften-Poker im Norden

Flensburg

Die Nachricht, dass die Hamburger Werft Pella Sietas jetzt ernsthaft mit der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft um die Übernahme verhandelt, ließ im Norden Hoffnung aufkeimen. Schließlich geht es um 600 Jobs und viele in der Zulieferindustrie. Doch nicht nur die Zukunft der Flensburger Werft steht auf dem Spiel, auch die des Traditionsbetriebs an der Este, der massiv Umsatz verlagern könnte. Und da kommen aus Hamburg ganz plötzlich andere Töne. Eine Arbeitsgruppe soll verhindern, dass Pella Sietas nach Flensburg zieht, sprich: dass die Fusion zustande kommt. Dafür will Hamburg die Schatulle aufmachen und der Werft ein Gegenangebot für ein neues Grundstück bei Blohm + Voss machen.

Ein Pokerspiel hat offenkundig begonnen. Wie sind die Interessen der russischen Eigentümer von Pella Sietas wirklich einzuschätzen? Für den Einstieg in Flensburg spricht immer noch, dass sich die beiden Werften ergänzen; Pella Sietas hätte einen handfesten Vorteil von dem Geschäft. Flensburg hätte eine Perspektive. Doch unterschätzen darf man die Gegenoffensive nicht. Natürlich könnte es ein Manöver sein, um der politischen Verantwortung gerecht zu werden. Aber Hamburg kann weit gehen, um die Werft zu halten – schließlich geht es auch dort um den Erhalt von über 300 Arbeitsplätzen.

Der Fall zeigt, dass die Länder im Norden eigene Interessen haben und dass wir uns keineswegs in einem Nordstaat befinden. Für Flensburg ist das Geschäft überlebenswichtig, die Landesregierung tut gut daran, es weiter nach Kräften zu unterstützen.