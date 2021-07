Kiel

Die Milliardenschäden der jüngsten Regenkatastrophe und das steigende Überschwemmungsrisiko als Folge der Klimakrise zwingen die Versicherungen, ihre Elementarschutzprämien neu zu berechnen. Branchenexperten aus Schleswig-Holstein halten einen erheblichen Anstieg für nötig, damit die Versicherungen in diesem Bereich kein Geld mehr verbrennen.

Die Branche will Klimarisiken künftig noch genauer in ihrer Risikoanalyse abbilden: Neben der Hochwassergefährdung soll im maßgeblichen Geoinformationssystem „Zürs Geo“ künftig auch das Risiko für Starkregen berücksichtigt werden. Bereits heute liegen bundesweit rund 100 000 Gebäude in der höchsten Gefährdungsklasse vier und sind damit kaum oder nur sehr teuer versicherbar.

Die Rede ist von zehn Prozent Prämienanstieg

„Die Regenkatastrophe trifft die Branche mit enormer Wucht, auf die die Versicherer reagieren müssen“, sagt Uwe Schumacher. Der Vorstandschef des Versicherungsunternehmens Domcura aus Kiel erwartet „spürbare Prämienerhöhungen“. Andere Marktexperten erwarten einen Preisanstieg von mindestens zehn Prozent.

Verbraucherschützer fürchten nicht nur steigende Prämien, sondern auch strengere Auflagen: „Es ist davon auszugehen, dass die Versicherungsunternehmen ein höheres Maß an Eigenvorsorge und Sicherungsmaßnahmen verlangen“, sagt Michael Herte von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Dies sei verständlich, müsse den Versicherten jedoch auch transparent mitgeteilt werden. Gebäudeeigentümer müssten wissen, welche Maßnahmen sie selbst zu treffen haben, um nicht später wegen „Verletzung von Obliegenheiten“ auf Schäden sitzen zu bleiben. Weite Formulierungen und „fast bis zur Intransparenz verklausulierte Bedingungen“ machten es Versicherten heute jedoch schon schwer zu erkennen, wann sie geschützt sind und wann nicht. Herte: „Viele halten Elementarschutz für ein Rundum-Sorglos-Paket – doch das ist ein Irrtum.“

Schleswig-Holstein zählt bislang zwar nicht zu den stark gefährdeten Regionen, doch auch im Norden wachsen die Risiken: 2013 musste die Altstadt Lauenburgs nach schweren Überschwemmungen evakuiert werden, 2018 verwandelte ein heftiges Unwetter die Glinder Au im Nordwesten Hamburgs in einen reißenden Fluss. Und allein seit Ende Juni ließen zwei Starkregenereignisse Hunderte Keller volllaufen, vor allem in den Kreisen Plön und Segeberg waren Einsatzkräfte gefordert.

Trotz einer 2017 gestarteten Aufklärungskampagne ist noch immer nur ein Drittel der Wohngebäude im Land durch einen Elementarschutz abgesichert. Damit liegt Schleswig-Holstein klar unter dem Bundesdurchschnitt von 50 Prozent.

Dringender Appell an Immobilieneigentümer

„Die aktuelle Hochwasserkatastrophe hat deutlich gemacht, wie schnell Hausbesitzer buchstäblich vor den Trümmern ihrer Existenz stehen“, warnt Verbraucherschutzminister Claus Christian Claussen (CDU). Er appelliert an Immobilienbesitzer, ihren Versicherungsschutz zu überprüfen. Die Frage nach einer Pflichtversicherung sei „juristisch sehr komplex“ und soll auf der Justizministerkonferenz im November diskutiert werden.