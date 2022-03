Kiel

In Europas Häfen suchen Behörden nach Luxusjachten russischer Oligarchen. Im Dock einer Werft in Triest in Italien hat es dabei die Luxusjacht des russischen Unternehmers Andrej Melitschenko erwischt.

Die größte Segel-Luxusjacht der Welt wurde 2017 in Kiel nach fünf Jahren Bauzeit von der Werft German Naval Yards ausgeliefert. Seit Dezember lag das Schiff im Dock einer Werft in Triest, wo die erste große Überholung des 143 Meter langen Schiffes erfolgen sollte.

Ermittler der italienischen Finanzpolizei „Guardi di Finanza“ haben nach örtlichen Medienberichten zufolge jetzt das Schiff beschlagnahmt. Die Arbeiten an dem Schiff sollen außerdem eingestellt worden sein.

Ausgerechnet am Geburtstag

Melnitschenko ist mit 13 anderen Oligarchen auf der neuen Sanktionsliste der EU, die am 9. März veröffentlicht wurde. Noch am selben Tag erschienen die Fahnder.

Die Beschlagnahmung der rund 400 Millionen Euro teuren Jacht erfolgte am Tag nach dem 50. Geburtstag von Andrej Melnitschenko. Die Kiellegung hatte Melnitschenko fast genau zehn Jahre zuvor an seinem 40. Geburtstag in Kiel gefeiert. Er hatte die Jacht „A“ nach dem Design des Architekten Philippe Starck bauen lassen.

Oligarchen-Jachten flüchten nach Dubai

Die „Sailing Yacht A“ ist nicht die einzige Jacht, die im Fokus der Fahnder ist. Auch die 118 Meter lange Motorjacht „A“ von Melnitschenko ist im Visier. Diese Jacht hatte der Melnitschenko am 4. März von Dubai zu den Malediven geschickt.

Dort tummeln sich inzwischen mehrere Luxusjachten russischer Oligarchen, da sie dort vor dem Zugriff der europäischen Fahnder vorerst sicher sind. In Italien, Spanien und Frankreich haben Behörden dagegen seit Donnerstag fast ein Dutzend großer Luxusjachten festgesetzt.

Unklar ist weiter der Status der drei Luxusjachten „Dilbar“ und „Luna“, die in Hamburg bei Blohm + Voss zur Überholung liegen. Die deutschen Behörden prüfen hier die Eigentumsverhältnisse der Schiffe.

Die russische Luxusjacht „Graceful“ war am 6. Februar noch überstürzt aus Hamburg ausgelaufen und war von ihrem Eigner nach Kaliningrad gebracht worden. Die Jacht wird dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zugeschrieben.