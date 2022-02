Kiel

Die Unsicherheit ist groß: Droht eine Wirtschaftskrise? Was bedeutet die Eskalation in der Ukraine für Sicherheit und Preis unserer Energieversorgung? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Der Stopp russischer Gaslieferungen scheint nur noch eine Frage der Zeit. Wie sicher ist die Energieversorgung Schleswig-Holsteins?

Energieminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) erwartet tiefgreifende Folgen für die Energiewirtschaft in Europa. Er sagt aber auch: „Die unmittelbare Versorgungssicherheit mit sämtlichen Energieformen im Land ist gewährleistet.“ Die Hansewerk-Gruppe, zu der auch die Schleswig-Holstein Netz AG gehört, verweist auf sinkende Abhängigkeit von Energieimporten durch die erneuerbaren Energien und darauf, dass der milde Winter und der nahende Frühling den Gasverbrauch gedrosselt haben. Doch Hansewerk-Sprecher Ove Struck sagt auch: „So sehr wir an der Energiewende arbeiten, so sehr sind wir als Land noch auf den Energieträger Erdgas angewiesen.“ Die Stadtwerke Kiel verweisen auf die jüngste Aussage von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Demnach kann Deutschland durchaus auf russisches Gas verzichten.

In welchem Umfang können erneuerbare Energien im Norden Lücken schließen oder einen Anstieg der Energiekosten abfedern?

Grüner Strom wird vorrangig in die Netze aufgenommen und verdrängt so konventionell erzeugten Strom. Doch Energie aus Wind, Sonne oder Biomasse lässt sich nicht auf Knopfdruck steigern – kann die Preisexplosion bei fossilen Brennstoffen also auch nicht verhindern.

Schleswig-Holstein ist Exporteur von grünem Strom. Inwieweit können solche Ausfuhren „umgeleitet“ werden, um drohende Engpässe vor Ort zu entschärfen?

Das geht leider nicht. Schleswig-Holstein verbraucht bereits heute automatisch zuerst den hier produzierten Grünstrom und exportiert erst dann Elektrizität, wenn unsere Windkraft- und Fotovoltaik-Anlagen mehr Strom produzieren, als vor Ort benötigt wird. Da es noch nicht möglich ist, Strom in großen Mengen zu speichern, lässt sich der Überschuss auch nicht „parken“ und später zu nutzen. Schleswig-Holstein bleibt somit auf Stromimporte aus anderen Regionen angewiesen, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht.

Gaskraftwerke spielen im deutschen Strommix noch eine erhebliche Rolle: Befürchten Politik und Versorger eine steigende Gefahr von Stromausfällen?

Das Energiewendeministerium in Kiel sieht dieses Risiko nicht. Mancher Versorger ist da etwas vorsichtiger. „Es ist derzeit zu früh, um eine Bewertung vornehmen zu können“, heißt es bei Hansewerk. Aber auch unabhängig von einem Ausfall russischer Gasimporte warnen Energieexperten vor einer realen Blackout-Gefahr – zum Beispiel als Folge von Cyberattacken. Viele Fachleute rechnen fest mit russischen Angriffen auf Bereiche der kritischen Infrastruktur als Teil einer hybriden Kriegsführung. Die Informationssicherheit spiele „seit jeher eine wichtige Rolle bei uns“, heißt es dazu bei den Stadtwerken Kiel. Es gebe organisatorische und technische Maßnahmen, die „kontinuierlich geprüft und weiterentwickelt“ würden. Zudem werde das Sicherheitsniveau regelmäßig in Zusammenarbeit mit spezialisierten Dienstleistern überprüft.

Wie weit sind die Gasspeicher der Stadtwerke Kiel aktuell befüllt?

Die Stadtwerke betreiben zwei Erdgaskavernen in Kiel-Rönne. Aktuell sind dort rund 232 Gigawattstunden gespeichert. Dies entspricht rund 37 Prozent des möglichen Füllstandes. Die Frage, wie lange diese Reserve bei einem theoretischen Ausfall aller Gaslieferungen reichen, beantworten die Stadtwerke mit Verweis auf die Einschätzung Habecks aktuell nicht. Anfang Februar hatte das Unternehmen mitgeteilt: „Mit der Menge könnten wir rein theoretisch unsere erdgasversorgten Privat- und Gewerbekunden bis Ende April beliefern.“ Nicht berücksichtigt ist dabei allerdings der Verbrauch von bis zu 40 000 Kubikmetern pro Stunde für die 20 Gasmotoren zur Strom- und Fernwärmeproduktion im Küstenkraftwerk.

Wann müssen die Versorger die nächste Preiserhöhung bekannt geben?

Bald – möglicherweise noch in diesem Jahr. Denn die aktuelle Entwicklung treibt die Preise an der Gasbörse auf immer neue Rekordstände. „Dies wird in absehbarer Zeit Einfluss auf unsere Endkundenpreise haben“, heißt es bei den Stadtwerken Kiel. Erst zu Anfang des Jahres hatten viele Versorger im Land ihre Preise erhöht.

Wie hoch ist das Risiko einer globalen Wirtschaftskrise?

Unsicherheit ist immer Gift für die Konjunktur. Ob der Konflikt mit Russland so toxisch wird, dass er die Post-Corona-Erholung abwürgt, ist aber noch nicht abzusehen. Solange die Energiemärkte nur angespannt bleiben, nicht aber die Handelsströme unterbrochen werden, wirken die steigenden Preise zwar dämpfend auf die Konjunktur im Westen. „Allerdings sind dort die Auftriebskräfte nach der Corona-Krise weiterhin sehr stark“, sagt Prof Stefan Kooths, Vizepräsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW). Die während der Pandemie aufgestaute Kaufkraft stützte die Konsumnachfrage, und die Industrie sei hierzulande mit einem rekordhohen Auftragsüberhang in das Jahr gestartet.

Wie gefährlich ist die Entwicklung für Börsen und Finanzmärkte?

Hier schlägt die Unsicherheit unmittelbar durch, weil Risiken neu bewertet werden. Das bringt Aktien unter Druck. „Die Krise dürfte aber keine bedeutendere Schieflage im Finanzsektor insgesamt auslösen, weil Russlands Volkswirtschaft dafür global gesehen nicht gewichtig genug ist“, sagt Kooths.

Das IfW hat als wirkungsvollste Sanktion gegen Putin einen europäischen Importstopp für russisches Gas, aber auch Öl ausgemacht – die Schäden für Deutschland und die EU seien „äußerst gering“? Worauf gründet sich dieser Optimismus?

Diese Berechnungen gelten auf die längere Sicht. Kurzfristig würde ein Lieferstopp – egal von welcher Seite ausgelöst – natürlich zu erheblichen Reibungen führen und die westlichen Volkswirtschaften belasten. Langfristig, so sagt Kooths, stellen sich die Lieferbeziehungen allerdings darauf ein, Lieferländer und Rohstoffe werden ersetzt, und dann wäre der Schaden für Russland erheblich größer als für Deutschland oder andere europäische Volkswirtschaften.