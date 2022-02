Kiel

Sein Titel klingt etwas sperrig: „Federführer International“. Tatsächlich ist Werner Koopmann bei der IHK Schleswig-Holstein so etwas wie der Außenminister. Und der ist durchaus besorgt – was die Dynamik des Ukraine-Konflikts insgesamt angeht, aber auch die Folgen einer Sanktionsspirale für die überwiegend mittelständische Wirtschaft des Landes: „Niemand weiß, wo eine Eskalation hinführt.“

Die Bedeutung Russlands als Handelspartner für den Norden war noch nie besonders groß, doch seit der Krim-Annexion 2014 – mit Sanktionen und Gegensanktionen – ist der Austausch an Gütern und Dienstleistungen noch einmal deutlich gesunken. Im vergangenen Jahr hatten die schleswig-holsteinischen Ausfuhren nach Russland einen Wert von rund 414 Millionen Euro. Damit schafft es das Riesenreich im Ranking der wichtigsten Absatzmärkte des Nordens gerade auf Platz 19. In der Einfuhrstatistik landet Russland mit 260 Millionen Euro auf Rang 48.

Lange galt Russland als Zukunftsmarkt

Doch bei der Interpretation solcher Zahlen mahnt Koopmann zur Vorsicht: „Wenn es zu einem Sanktionswettlauf kommt, dann kann das einzelne Unternehmen empfindlich treffen.“ Fast ist vergessen, dass Russland lange als Zukunftsmarkt galt – auch für die Wirtschaft in Schleswig-Holstein. Ein Markt mit mehr als 144 Millionen Menschen und einer Wirtschaft, die einen enormen Modernisierungsstau abzuarbeiten hat.

Während Schleswig-Holstein in Russland vor allem Gas, Holz, Papier, Futtermittel und Chemieprodukte einkauft, importiert Russland aus SH vor allem Güter mit großem Tech-Anteil: Kanalinspektionssysteme von IBAK etwa, Entwässerungsanlagen von Aco, Medizin- und Sicherheitstechnik von Dräger, Pharma-Produkte von Pohl-Boskamp, Pumpen für die Öl- und Gasindustrie von Flowserve Sihi, und natürlich: Edeljachten von Lürssen oder Nobiskrug. Letztere sind so teuer, dass jede Ablieferung riesige Ausschläge in der Außenhandelsstatistik hervorruft.

Viele SH-Firmen halten sich bedeckt

Fragt man in den Unternehmen, wie groß die Sorgen sind, stößt man meist auf Schmallippigkeit oder Schweigen. Oft heißt es wie etwa beim Cerealienhersteller Brüggen: Ja, man sei auf dem russischen und ukrainischen Markt aktiv, allerdings „nicht in kritischer Größenordnung“. Und selbstverständlich werde man sich an alle gesetzlichen Vorgaben im Auslandsgeschäft halten.

Deutlicher spürbarer werden die Befürchtungen bei der Büdelsdorfer Aco-Gruppe. Der weltweit führende Hersteller von Entwässerungssystemen hat 200 Beschäftigte im russischen Togliatti – 800 Kilometer südöstlich von Moskau – sowie 130 in Kiew und in Lwiw in der Ukraine. „Natürlich sind wir in Sorge um unsere Mitarbeiter, die auf beiden Seiten einer emotionalen Ausnahmesituation stehen“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Hans-Julius Ahlmann. Es sei durchaus möglich, dass Mitarbeiter in der Ukraine als Reservisten eingezogen würden, „was sich für uns zuallererst menschlich, aber auch sachlich auswirken kann“.

Aco produziert in Russland und der Ukraine

Die Aco-Zentrale in Büdelsdorf erhält Waren aus beiden Werken. Ahlmann sagt: „Dadurch wären wir ganz konkret betroffen, sollte der Fall eintreten, dass die Grenzen geschlossen werden.“ Daher habe man bereits jetzt Alternativen geschaffen, um durch Eigenproduktion und durch Partner einen möglichen Lieferausfall abzufedern.

Auch der im Russlandverkehr stark engagierte Lübecker Hafen wäre von einer Eskalation betroffen, vermag die Folgen einer Sanktionsspirale jedoch nicht abzuschätzen: „Wir werden uns wie in der Vergangenheit auf entsprechende Entwicklungen vorbereiten, wenn sie bekannt werden“, heißt es bei der Hafengesellschaft LHG.

Dräger hat in Moskau eine Tochtergesellschaft mit rund 100 Beschäftigten. Aktuell könne man die Auswirkungen auf das Geschäft in der Region „aufgrund der Dynamik der Lage noch nicht genau einschätzen“.

IHK-Mann Koopmann sieht auf etlichen Ebenen Risiken einer weiteren Eskalation. Beispiel wachsende Unsicherheit: „Wenn es zu einer Sanktionsspirale kommt, werden sich viele Firmen aus dem Geschäft mit Russland zurückziehen, um ja nichts zu riskieren.“ Der Trend bei den SH-Unternehmen, die mit Russland Handel treiben, zeige ohnehin nach unten. 2014, so Koopmann, seien es noch rund 300 gewesen, aktuell höchstens 250. Sollte es zu Einschränkungen im Zahlungsverkehr kommen, würde das die Geschäfte ohnehin fast unmöglich machen. Nicht zu vergessen: Eine lang anhaltende Auseinandersetzung würde jede Hoffnung zunichte machen, dass der Höhenflug der Energiekosten ein Ende findet.