Ukraine kann Weizen im Wert von 8 Milliarden Euro nicht exportieren

Brüssel

Wegen des russischen Angriffskriegs in dem Land kann die Ukraine nach Angaben des Präsidenten der Europäischen Investitionsbank Weizen im Wert von acht Milliarden Euro nicht exportieren.

+++ Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine in unserem Liveblog +++

Grund sei der verlorene Zugang zum Schwarzen Meer, sagte Werner Hoyer am Dienstag in einer Pressekonferenz bei der EU-Kommission in Brüssel. Die Freigabe der Seehäfen sei entscheidend, um die Handelskrise des kriegsgebeutelten Landes zu lösen.

„Sie säen gerade wie verrückt, und sie werden wahrscheinlich eine gute Ernte erwarten, vielleicht 70 Prozent der letztjährigen Ernte in ein paar Monaten“, sagte Hoyer. „Und was dann damit machen?“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Verbündeten gebeten, sofort Maßnahmen zu ergreifen, um die ukrainischen Häfen für den Export von Weizen freizugeben. Mit Blick auf einen Wiederaufbau nach dem Ende des von Russland begonnenen Krieges sprach Hoyer von einer „riesigen Herausforderung“ die Billionen Euro verschlingen werde.

RND/AP