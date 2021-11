Kiel

Es dürfte nicht nur kulinarisch hoch hergehen, sondern auch politisch, wenn die norddeutschen Metall-Arbeitgeber am Mittwoch zum traditionellen Martinsgans-Speisen ins Hamburger Elysee-Hotel laden.

Denn zum einen hat das Treffen in diesem Jahr das Format eines Bundesgipfels, zu dem auch Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger und Gesamtmetall-Chef Stefan Wolff erwartet werden. Zum anderen werden ja gerade in Berlin Leitplanken gesetzt, die Wohl und Wehe der Wirtschaft maßgeblich beeinflussen – von Steuern bis zum vorgezogenem Kohleausstieg.

Herbstumfrage verheißt nichts Gutes

Die Lage der Metall- und Elektrounternehmen ist alles andere als rosig. Pünktlich zum Gänseschmaus werden die norddeutschen Arbeitgeberverbände das Ergebnis ihrer Herbstumfrage präsentieren. Den Kieler Nachrichten liegt die Auswertung jetzt schon vor. Tenor: Fachkräftemangel, Azubi-Schwund und Corona-Folgen hemmen den Aufschwung nach der Pandemie weitaus stärker, als viele Akteure es befürchtet hatten.

Fachkräftemangel kehrt mit voller Wucht zurück

Im Oktober hatten Nordmetall und zwei Schwesterverbände ihre Mitgliedsunternehmen zum zweiten Mal in diesem Jahr und zum fünften Mal seit Beginn der Corona-Krise nach Geschäftslage und Aussichten befragt. Das Ergebnis? Nordmetall Präsident Folkmar Ukena fasst es so zusammen: „Der Fachkräftemangel ist mit voller Wucht zurückgekehrt, der Azubi-Schwund dramatisch.“

Zusammen mit coronabedingten Lieferengpässen und stark steigenden Preisen auf dem Weltmarkt hemme das den Aufschwung nach der Pandemie deutlich. Besonders gebeutelt: Schiff- und Flugzeugbau sowie Teile der Autoindustrie und deren Zulieferer. Insgesamt nahmen 192 Unternehmen mit rund 103.000 Beschäftigen an der Befragung teil, davon 62 Betriebe mit rund 20.000 Beschäftigten aus Schleswig-Holstein.

Zunehmend ein Leidensfaktor: die Materialkosten

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: 81 Prozent der befragten Betriebe leiden unter stark gestiegenen Materialkosten – dreimal mehr als bei der letzten Umfrage im Januar. Jedes zweite Unternehmen sieht sich durch gestiegene Energiekosten belastet, mehr als zwei Drittel klagen über eine schlechte oder unbefriedigende Verfügbarkeit von qualifizierten Fachkräften. Das ist der höchste Wert seit drei Jahren. Besonders brutal quält der Fachkräftemangel die Betriebe in Schleswig-Holstein: Hier klagen 80 Prozent der befragten Firmen über fehlendes Personal – das ist der mit Abstand höchste Wert in Norddeutschland.

„Mittlere bis sehr starke“ Produktionseinschränkungen durch die Corona-Krise erleiden derzeit 59 Prozent aller Betriebe im Norden, das sind noch einmal vier Prozentpunkte mehr als im Januar. Knapp ein Drittel der Unternehmen zwischen Nord- und Ostsee wagen noch immer keine Vorhersage zur Dauer der Corona-Lage.

Gute Nachricht: Jobs sind kaum in Gefahr

Die gute Nachricht: Die Arbeitsplätze in der Schlüsselbranche M+E sind wieder sicherer geworden: Nur jedes zehnte Metall- und Elektrounternehmen in Schleswig-Holstein plant in den kommenden drei Monaten einen Personalabbau. Schließlich mangelt es ja auch nicht an Arbeit: Die Kapazitätsauslastung ist seit Januar im Schnitt um fast zehn Prozentpunkte auf 87,2 Prozent gestiegen. Sie liegt damit exakt auf dem Niveau vom Frühjahr 2019, aber noch rund zweieinhalb Punkte unter dem Wert vom Frühjahr 2018. Immer noch 15 Prozent der Unternehmen bezeichnen ihre Geschäftslage als unbefriedigend oder schlecht (Schleswig-Holstein: 16 Prozent).

Die Umfrage zeigt auch: Lieferketten wackeln noch

Mit Abstand am härtesten trifft es weiterhin den Straßenfahrzeugbau, dessen Betriebe im Norden die Geschäftslage zu 33 Prozent als unbefriedigend oder schlecht bezeichnen, gefolgt von den Herstellern der Luft- und Raumfahrzeugindustrie (22 Prozent) sowie dem Schiffbau und industrienahen Dienstleistern (20 Prozent). Bei 61 Prozent der Unternehmen reicht der Auftragsbestand für sechs Monate und mehr (Januar: 49 Prozent), nur bei 16 Prozent liegt er unter zwei Monaten (Januar: 36 Prozent). Was die Umfrage aber auch zeigt: Die globalen Lieferketten sind von Stabilität nach wie vor weit entfernt.

Von Von Ulrich Metschies