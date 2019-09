Baugewerbe brummt und brummt

Kiel

Besonders am Wohnungsbau verdiente die Branche gut, der Umsatz lag hier bei 535 Millionen Euro und damit um 38 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Der öffentliche und der Verkehrsbau spülten mit 356 Millionen Euro ebenfalls viel Geld in die Kassen.

„Die Programme aus dem Bauministerium, die Mittel aus dem Impulsprogramm für den öffentlichen Bau sowie die Maßnahmen aus dem Verkehrsministerium zur Instandsetzung der Landesstraßen tragen zu der guten Auftragslage bei und geben unseren Betrieben Planungssicherheit“, sagt Georg Schareck, Geschäftsführer des Landesbaugewerbeverbandes.

Zwar tue sich derzeit politisch viel im Bereich Bauen, dennoch müsse an einigen Stellschrauben gedreht werden. Nachholbedarf sieht Schareck vor allem bei digitalen Verwaltungs- und Genehmigungsverfahren, die vereinheitlicht und vereinfacht werden müssten.

Summe der Auftragseingänge stieg auf 1,1 Milliarden Euro

Die Bücher der schleswig-holsteinischen Unternehmen sind mit Aufträgen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro prall gefüllt – ein Plus von 14 Prozent im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Jahres 2018. Das Land überflügelt damit die bundesweite Entwicklung, in Deutschland stiegen die Orderzugänge um knapp elf Prozent.

Die größten Zuwächse in Schleswig-Holstein gab es mit 26 Prozent im öffentlichen und Verkehrsbau, wo sich sich die Auftragseingänge auf 451 Millionen Euro beliefen. Zudem werden viele neue Wohnungen gebaut, hier stiegen die Aufträge um 15 Prozent auf 344 Millionen Euro. Nur im gewerblichen und industriellen Bau war der Anstieg auf 346 Millionen Euro mit zwei Prozent klein. Diese Entwicklung bereitet Schareck Sorge, sei sie doch ein Indikator für eine schwächer werdende Wirtschaft.

Fachkräftemangel bremst Branche aus

Insgesamt erwartet der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes aber für das restliche Jahr, dass weiter intensiv gebaut wird. Demnach gäbe die Auftragslage sogar eine noch höhere Tätigkeit her, der Mangel an Fachkräften bremse die Branche aber aus.

So liegen die Vorlaufzeiten im Hochbau derzeit etwa bei viereinhalb Monaten, bei Tief- und Straßenbaufirmen muss man zirka drei Monate warten. Viele Betriebe müssten noch Überhänge an Aufträgen abarbeiten und stellten dafür stetig neues Personal ein.

Zahl der Betriebe nimmt seit Jahren zu

„In den vergangenen vier Jahren ist die Zahl der Betriebe und Mitarbeiter kontinuierlich gestiegen“, sagt Schareck. Aktuell gibt es im Land laut Statistikamt Nord rund 3060 Betriebe, davon haben 308 Unternehmen mehr als 20 Mitarbeiter. Im Sommer 2015 registrierte die Behörde noch knapp 650 Betriebe weniger.

Mehr als drei Viertel der Firmen sind im Hochbau tätig, knapp 200 Unternehmen fokussieren sich auf Straßenbau und etwa 150 haben ihren Schwerpunkt im Tiefbau.

30.300 Menschen arbeiten im Bauhauptgewerbe

30.300 Beschäftigte hatte das Bauhauptgewerbe zum Stichtag Ende Juni 2018, das sind über 5500 Menschen mehr als noch vor vier Jahren. Das Statistikamt erhebt die Zahlen von allen Betrieben nur einmal jährlich, monatlich werden lediglich die mittelgroßen Betriebe mit mehr als 20 Mitarbeitern befragt.

Branche bräuchte mehr Azubis

Der Fachkräftemangel mache sich vor allem beim Nachwuchs bemerkbar. Demnach lag der Anteil an Azubis beim Personal zuletzt bei knapp sechs Prozent und damit einen Prozentpunkt niedriger als noch im Vorjahr. Zwar gelinge es den Unternehmen, wieder mehr Ausbildungsplätze zu besetzen, so Schareck. Das reiche aber nicht. Zum Jahresende 2018 waren rund 1780 Lehrlinge in den verschiedenen Berufsgruppen.