Unternehmer wie Janine Kordes und Rüdiger Behn berichten, warum sie überhaupt keine November-Hilfen bekommen können, obwohl sie herbe Einbußen hinnehmen müssen. Wer aber an Großhändler lieferte oder „nur“ 50 Prozent Verlust hat, geht leer aus. Daran gibt es zunehmende Kritik.

Unternehmer am Limit: Wenn die November-Hilfen nicht greifen

Herbe Einbußen - Unternehmer am Limit: Wenn die November-Hilfen nicht greifen

Herbe Einbußen - Unternehmer am Limit: Wenn die November-Hilfen nicht greifen

Von Florian Hanauer