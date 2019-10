Schleswig-Holstein hat älteste Chefs

Kiel

Ein Problem sei, dass ein Großteil der Betriebe gar nicht übergebbar sei, weil die Chefs strukturell alles um ihre eigene Person aufgebaut hätten. "Wenn der Unternehmer weg ist, ist dann quasi auch das Unternehmen weg", sagt Steuerberater Olaf Rosenbaum. "Das kommt zum Beispiel vor, wenn der Inhaber, der einzige Know-How-Träger im Betrieb ist oder alle Kundenkontakte über persönliche Beziehungen laufen, die mit dem Abgang des Chefs alle wegfallen."

Um für das Thema zu sensibilisieren, hatte die in der Industrie und Handelskammer zu Kiel am Montag zum "Tag der Nachfolge" eingeladen, bei dem Experten über Finanzierungs- und Erbschaftsfragen, Steueraspekte oder Beratungsangebote aufklärten.

Claus Först war gekommen, um sich erst einmal zu informieren. Er führt seit 22 Jahren die Firma Förstclass, die Berufskleidung für den medizinischen Bereich und den Lebensmitteleinzelhandel vertreibt. "Ich bin jetzt Mitte 50 und will mittelfristig die Firma abgeben. Man kann sich nicht früh genug mit der Nachfolgefrage beschäftigen", sagt er.

DIHK-Umfrage: Firmenchefs halten sich oft für unersetzlich

So denken offenbar nicht viele. Laut einer DIHK-Umfrage hat jeder zweite Senior-Unternehmer noch keinen Nachfolger in Sicht. Es gebe es nicht selten den Typus des Unternehmers, der sich selbst für unersetzbar halte, und dem seine eigene Endlichkeit so weit in der Ferne erscheine, dass er sich bis kurz vor knapp nicht mit dem Thema beschäftige, so Rosenbaum. Buchholz berichtete von Unternehmen, bei denen neben dem Seniorchef schon der 40-jährige Sohn mit am Tisch sitze, der seit 20 Jahren im Betrieb sei. Trotzdem sage der Vater: "Der kann das noch nicht."

Laut KFW-Mittelstandsatlas sind fast die Hälfte der Inhaber von kleinen und mittelständischen Unternehmen in Schleswig-Holstein älter als 55 Jahre. Das bedeutet zwar, dass der Erfahrungsschatz der Unternehmenslenker besonders hoch ist, aber auch, dass bei 21 Prozent der Betriebe in den kommenden drei Jahren eine Übergabe oder ein Verkauf ansteht. So hoch ist der Anteil nirgendwo anders, erst mit Abstand folgen Thüringen, Hessen und Baden-Württemberg (17 Prozent).

Olaf Dähmlow hat vor fünfzehn Jahren das Unternehmen seiner Eltern übernommen. "Ich habe das aus moralischer Verpflichtung gegenüber den Mitarbeitern und meinen Eltern gemacht", sagt Dähmlow. "Das Unternehmen war damals keine Perle." Der Neumünsteraner Stahlfachhandel Fr. Dähmlow stand 2004 kurz vor der Insolvenz. Der damals 31-Jährige übernahm hohe Schulden, schob ein Sanierungskonzept an und arbeitete den Investitionsstau ab. Sein Vater sei wenig einsichtig gewesen. Das familiäre Verhältnis litt. "Mit meinem heutigen Wissen hätte ich vieles anders gemacht", sagt Dähmlow. Seinen Erfolg habe er maßgeblich seinem Steuerberater und dessen Ehrlichkeit zu verdanken.

Wenn keiner aus der Familie für die Übernahme bereit steht, kann eine Lösung innerhalb des Betriebs sinnvoll sein. Dafür müsse ein Chef aber strategische Vorarbeit leisten und darauf achten, dass Mitarbeiter nicht alle nur in seinem Alter sind, sondern auch Jüngere einstellen, so Rosenbaum. "Außerdem muss ein Unternehmer bereit sein, Mitarbeitern Vertrauen und Macht abzugeben, so dass sie wachsen können." Oft seien gute Frauen in der zweiten Reihe eines Unternehmens, die gar nicht als potenzielle Nachfolger in Erwägung gezogen würden, obwohl sie qualifiziert und gewillt seien, mahnte Buchholz. Soll ein Käufer von außerhalb gefunden werden, gibt es Plattformen wie nexxt-change.org auf denen Interessenten und Verkäufer zusammenfinden. Zudem hilft die IHK bei der Vermittlung.

