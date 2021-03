Kiel

Wie sind Sie angekommen im neuen Amt?

Oliver Stolz: Corona macht die Sache natürlich nicht einfacher. Gut, dass wir die Technik haben. Aber: Video ersetzt nicht Kennenlernen. Schade, dass so schöne Anlässe wie Neujahrsempfänge in diesem Jahr als Kontaktmöglichkeit ausfallen. Und so funktioniert der Austausch auch mit vielen Partnern – auch mit der Politik – derzeit vor allem virtuell.

Ihr Start ins Amt wurde von negativen Schlagzeilen begleitet. Es ging um das Timing Ihres Ausscheidens als Landrat und mögliche Vorteile bei Versorgungsansprüchen. Ist das Thema für Sie durch?

Wenn etwas so stark polarisiert, dann muss man sich natürlich fragen: Habe ich hier alles richtig gemacht? Was mir leider nicht ausreichend gelungen ist, ist unsere Kreistagspolitiker – mit denen ich zehn Jahre eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet habe – rechtzeitig und umfassend zu informieren. Das bedaure ich. Was ich aber auch sage: Es ging von Anfang an nicht darum, aus dem dann problematisierten Thema Altersgeld für mich persönlich irgendeinen Vorteil zu ziehen. Das ist auch so dokumentiert.

Lesen Sie hier: Landrat kann Rente doch nicht aufbessern.

Wie geht es den Sparkassen in Schleswig-Holstein?

Sie sind gesund. Natürlich werden die Ergebnisse dauerhaft eher sinken. Aber auch 2020 haben die Institute ein solides Ergebnis erreicht. Wie lange sich das halten lässt, hängt stark von der Zinssituation ab, aber auch davon, wie erfolgreich die Sparkassen bei der weiteren Reduzierung des Aufwandes und bei der Steigerung ihrer Erträge sind.

Schlechtere Ergebnisse erschweren das Wachstum im Kreditgeschäft. Droht da ein Flaschenhals in der Kreditversorgung des Mittelstandes?

Nein, aber natürlich müssen wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Der Spielraum ist von Institut zu Institut unterschiedlich. Im Schnitt liegt die Kernkapitalquote der elf Sparkassen im Land bei 14,9 Prozent, ein sehr solider Wert.

Ein Jahr Corona: Geraten viele Kreditnehmer ins Schleudern?

Bei unseren Sparkassen sind bislang noch keine erhöhten Ausfälle sichtbar. Zu Beginn der Krise gab es die KfW-Sonderkredite und die Aussetzung von Zins- und Tilgungszahlungen. Wie es weitergeht, hängt entscheidend vom Verlauf der Pandemie ab – das ist derzeit ein Blick in die Glaskugel. Wir sind eigentlich ganz optimistisch, zumal sich der Mittelstand in Schleswig-Holstein generell als krisenresistent erwiesen hat. Doch ehrlicherweise muss man auch sagen: Viele der wirtschaftlichen Auswirkungen werden sich erst in den kommenden Monaten und Jahren zeigen und dazu gehören auch Kreditausfälle und Insolvenzen.

Sind die Sparkassen darauf vorbereitet?

Ja. Die Institute haben Vorsorge betrieben, die Rücklagen gestärkt und sicher auch Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Ob das in jedem Einzelfall ausreichen wird, muss man sehen.

Die Verschmelzung der Förde Sparkasse und Mittelholstein zu einer „Bürgersparkasse“ unter dem Dach einer AG ist geplatzt. Wie finden Sie das?

Wir haben elf Sparkassen im Land, acht öffentlich-rechtliche und drei freie. Alle gehören zu unserem Verband. Deshalb ist es auch richtig, dass wir sie in allen wirtschaftlich sinnvollen Bestrebungen fördern. So war es auch in diesem Fall. Es gab ja durchaus schon Fusionen zwischen öffentlichen und privaten Sparkassen im Land – allerdings deutlich kleiner und dann auch aus der Not geboren. Bei Förde Sparkasse und Mittelholstein war die Situation anders. Auf der einen Seite stand der freie Wille beider Häuser zur Fusion, auf der anderen Seite gab es Belange und Sorgen auf Ebene des Bundesverbandes, die ja dann auch vorgetragen wurden und die man auch ernst nehmen muss. Leider kam es in hoher Geschwindigkeit zu Kontroversen und dann auch zur Entscheidung, das Vorhaben nicht mehr weiterzuverfolgen, weil die strukturpolitischen Hürden zu groß erschienen.

Lesen Sie auch: Riesenzoff im Sparkassenlager wegen geplanter Fusion.

Was hätten Sie denn ohne das Reingrätschen aus Berlin gesagt?„Dann macht mal“?

Die Bedenken waren berechtigt, man hätte sie gut abwägen müssen. Und dafür lag uns noch nicht alles vor. In der Praxis hätte die Fusion sicher gut funktionieren können.

Also wurde das Ganze zu früh abgeblasen?

Eine abschließende Meinungsbildung hätte mehr Zeit benötigt. Auf Basis des schleswig-holsteinischen Rechts hätte auch eine positive Entscheidung fallen können. Andererseits muss man sehen, dass die Sparkassen-Finanzgruppe mit ihrem besonderen Geschäftsmodell, mit ihren Verbundprivilegien, der öffentlich-rechtlichen Trägerschaft und ihrem Regionalprinzip eine besondere Stellung hat, dies es zu erhalten gilt. Vor diesem Hintergrund musste man die Bedenken ernst nehmen, dass durch einen Rechtsformwechsel das Eindringen privater Dritter möglich wäre.

Wie soll es denn jetzt weitergehen mit der Konsolidierung der Sparkassen in Schleswig-Holstein?

Wir haben hier eine sehr heterogene Situation mit einigen kleinen, mittleren, aber auch größeren Häusern. Der Fusionsdruck ist in anderen Bundesländern zum Teil deutlich größer, zumal unsere kleinen Institute in ihrem Bereich wirklich stark sind. Was deutlich zunehmen wird, ist der Trend zu mehr Kooperation, um Leistungen innerhalb der Gruppe kostengünstig und auch besser zu erbringen. Fusionen können hilfreich sein, wenn damit Effizienzen gehoben und gleichzeitig Kundennähe und Regionalität als besonderes Gut der Sparkassen erhalten werden können.

Und das bedeutet weniger Arbeitsplatzverluste?

Sicher muss sich niemand um seinen Arbeitsplatz sorgen. Es wird aber eine weitere Entwicklung geben zu mehr Digitalisierung und mehr Standardisierung. Die Beschäftigtenzahl der Sparkassen wird damit auf längere Sicht dem Trend der Zeit folgen und sich sozialverträglich weiter reduzieren.

Wird das Filialnetz weiter ausgedünnt?

Ich denke, dass wir da ein gewisses Plateau erreicht haben. Wie es langfristig weitergeht, hängt vor allem vom Kundenverhalten ab. Gerade in der Corona-Krise haben sich die Online-Leistungen deutlich erhöht. Es wird aber immer Leistungen geben, die vor Ort angeboten werden – insbesondere dort, wo es um Vertrauen geht. Und Vertrauen können sie nur zu Menschen haben. Bei den SB-Standorten halte ich einen spürbaren Abbau für möglich. Die dortigen Leistungen lassen sich bequem von Zuhause abrufen, und Bargeld holen müssen wir auch immer seltener.

Wie wollen Sie junge Kunden und Kundinnen gewinnen und halten? Gerade die wandern doch meist zu Direktbanken ab und schauen, was sie wann und wo am günstigsten bekommen.

Wir können nicht erwarten, dass junge Menschen von allein zu uns kommen, die müssen wir schon erobern. Auch dadurch, dass wir in jeder Lebenslage attraktiv sind. Das geht durch die Präsenz vor Ort, durch Vertrauen und letztlich dadurch, dass wir mit die besten Leistungen anbieten. Da müssen wir uns nicht verstecken.

Ab wann müssen Sparer bei den Sparkassen Negativzinsen zahlen?

Es widerstrebt den Sparkassen zutiefst, Entgelte auf Einlagen zu erheben. Wir können uns aber vom Marktgeschehen nicht entkoppeln. Daher haben einige Institute bereits individuelle Regelungen getroffen, die Grenze für Bestandskunden liegt aber im sechsstelligen Eurobereich. Wobei man sagen muss: Wer so viel auf dem Giro- oder Tagesgeldkonto hat, der verbrennt inflationsbedingt Geld.

Interview: Ulrich Metschies

und Stefanie Gollasch

Zur Person

Der Diplom-Verwaltungswirt Oliver Stolz (54) ist seit Januar 2021 als Nachfolger von Reinhard Boll Präsident des Sparkassen- und Giroverbandes für Schleswig-Holstein. Zuvor war er mehr als zehn Jahre Landrat im Kreis Pinneberg. In dieser Zeit setzte sich der gebürtige Pinneberger als Vorsitzender des Verwaltungsrats und des Zweckverbandes der Sparkasse Südholstein bereits für die Interessen der schleswig-holsteinischen Sparkassen ein. Von 2007 bis 2010 war Stolz (parteilos) Bürgermeister