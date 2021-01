Kiel.

Zu Reisethemen gibt es inzwischen viele Anfragen, wie Vorstand Stefan Bock berichtet. Häufig geht es auch um Fitnessverträge und Veranstaltungen.

Die Experten raten, gerade in der Corona-Krise nicht wie in einem Online-Shop eine Reise einfach zu buchen, sondern vorher mit dem Veranstalter zu besprechen, was bei Vorfällen wie Einreiseverboten und dem Ausfall bestimmter Leistungen zu tun sei. „Es ist wichtig, dass das auch schriftlich festgehalten wird“, sagt Experte Michael Herte.

Verbraucherzentrale : Probleme mit Fake-Shops nehmen zu

Er berichtet, dass schon eine Änderung der Konsumgewohnheiten zu beobachten sei: „Die Probleme mit Fake-Shops nehmen zu, mit Online-Partnerbörsen oder Online-Glückspiel.“ Ganz wichtig sei es, dass die Kunden sich fragen, mit wem sie es zu tun haben im Netz. Viele Fragen gebe es auch zu Finanzdienstleistern, mit denen online bezahlt werde – wie etwa Paypal, Klarna oder die Sofort-Überweisung.

Aber mitten in der Pandemie sind auch Tipps zur gesunden Ernährung gefragt, wie Selvihan Benda berichtet. Wie kauft man gesund im Homeoffice ein? Wie bestellt man online Lebensmittel und gibt es Nahrungsergänzungsmittel, die vor Corona schützen, berichtet Benda von häufigen Fragen.

Nein, die die gebe es nicht, auch wenn ein gesundes Immunsystem sicherlich gut sei. Viele Verbraucher beschäftigen sich auch mit ihren Immobilien, sagt Carina Vogel von der Energieberatung – eben weil sie nicht verreisen.

31.000 Anrufe wurden von der Verbraucherzentrale angenommen

Im vergangenen Jahr haben die Verbraucherschützer im Norden 31.000 Anrufe angenommen worden, 9200 mehr als 2019, sagt Bock. „Das waren überwiegend verzweifelte, verunsicherte und auch wütende Verbraucher.“

Der Bedarf der Menschen an Informationen werde beim Blick ins Internet noch deutlicher. Nach 147.000 Besuchen auf dem Portal der Verbraucherzentrale 2019 seien es im vergangenen Jahr 492.000 gewesen, sagte Bock. Auch die Zahl der Downloads von Musterbriefen verdeutliche den Druck, den die Menschen haben. 2020 habe es nur zum Thema Reiserecht 102.000 Downloads gegeben.

Mehr Geld für Verbraucherschutz

Künftig wolle sich die Verbraucherzentrale stärker um soziale Medien kümmern, kündigte Bock an. Verbraucherschutzminister Claus Christian Claussen ( CDU) verwies darauf, dass Schleswig-Holstein in diesem Monat den Vorsitz der Verbraucherschutzministerkonferenz übernommen habe. Digitaler Wandel, Nachhaltigkeit und die Durchsetzung von Verbraucherrechten wolle er auf die Agenda setzen.

Claussen kündigte einen weiteren Ausbau der finanziellen Förderung der Verbraucherzentrale durch das Land an. Diese solle von 1,21 Millionen Euro im vergangenen Jahr auf 1,51 Millionen Euro steigen – wenn der Landtag zustimme.