Kiel

Zwei Jahre hatten die Verhandlungen gedauert. „Das war Hochreck in finanzieller, in technischer und in juristischer Hinsicht“, sagt der OB. Doch nun sitzt Ulf Kämpfer hocherfreut und ziemlich erleichtert neben Remondis-Nord-Geschäftsführer Wolfgang Steen in einem Zelt-Pavillon auf dem Gelände der Müllverbrennung Kiel (MVK), um über ein 80-Millionen-Euro-Projekt zu berichten, das weitaus spannender ist als der sperrige Name vermuten lässt. Es geht um den Bau einer „Klärschlammverbrennungsanlage mit integrierter Phosphorrückgewinnung“ auf dem Areal der MVK – also mitten in der Stadt.

Klärschlamm belastet Böden und Grundwasser

Klärschlamm ist ökologisch ein riesiges Problem. In Schleswig-Holstein landen derzeit noch mehr als 60 Prozent davon – mehr als in fast jedem anderen Bundesland – auf den Äckern. Damit gelangen neben Spuren von Schwermetallen wie Cadmium und Quecksilber auch Arzneimittelrückstände, Keime sowie Mikroplastik auf die Felder und teils weiter in Gewässer. Dieser Art der Entsorgung schiebt die Klärschlamm-Verordnung des Bundes mittelfristig einen Riegel vor: Ab 2029 müssen größere Klärwerke, darunter auch Kiel, Neumünster und Rendsburg, den Rohstoff Phosphor aus den Schlämmen zurückgewinnen – und sie damit absehbar verbrennen.

Kommerzieller Betrieb soll 2025 beginnen

In Kiel soll die neue Ära mit dem kommerziellen Start der neuen Anlage bereits 2025 beginnen. Ausgelegt sind die Kapazitäten auf die Verbrennung von jährlich rund 120 000 Tonnen Klärschlamm aus ganz Schleswig-Holstein. Ein Viertel davon sollen die 30 000 Tonnen ausmachen, die jährlich im Kieler Klärwerk Bülk anfallen. Allerdings muss die Entsorgung einer derartigen Menge nach EU-Recht formal ausgeschrieben werden.

Der Klärschlamm der Landeshauptstadt darf seit rund anderthalb Jahren nicht mehr auf die Felder und wird deshalb unter anderem in mitteldeutschen Braunkohlekraftwerken verfeuert. Grund: eine erhöhte Belastung mit Quecksilber, für die die Stadt nach Angaben Kämpfers bislang keine Erklärung gefunden hat.

Kämpfer spricht von einem „Leuchtturmprojekt“

Der Vertrag mit Remondis hat eine Laufzeit von 20 Jahren, mit der Option auf Verlängerung. Kämpfer bezeichnet den Bau der mit 2,5 Millionen Euro aus EU-Mitteln geförderten Anlage als „Leuchtturmprojekt“: „Damit stellen wir sicher, dass in Kiel bald kommunale Klärschlämme CO2-neutral entsorgt und die daraus gewonnene Energie dem Kieler Netz als Fernwärme zur Verfügung gestellt werden können.“ Dabei stellt Remondis – mit 49 Prozent an der MVK beteiligt – die Versorgung mit Brennstoff sicher. Täglich werden dazu rund 20 Tankwagen die Anlage am Theodor-Heuss-Ring ansteuern. Hinzu kommen 20 weitere Fahrzeuge für den Abtransport der gewonnenen Phosphorsäure. Aktuell erfordert die Kieler Hausmüllverbrennung rund 100 Anfahrten täglich.

Um verbrannt werden zu können, wird dem Klärschlamm Wasser entzogen. Thermisch verwertet werden im neuen Wirbelschichtkessel rund 32 000 Tonnen getrocknete Schlämme. Die Verbrennungstemperatur von 900 Grad stellt sicher, dass etwa Medikamentenreste oder Mikroplastik vollständig verbrannt werden. MVK-Chef Ehlers betont: „Die Rauchgasreinigung für die neue Anlage ist genauso aufwendig geplant wie die schon seit über 20 Jahren bewährte Technik der bestehenden Müllverbrennungsanlage.“ So könnten sowohl die gesetzlichen als auch die speziell für Kiel geltenden Emissionsauflagen sicher eingehalten werden.

Was bei der Klärschlammverbrennung hingegen entsteht, darf Kiel guten Gewissens auf der Habenseite als Klimaschutzstadt verbuchen. Erstens erzeugt die Anlage fast 50 000 Megawattstunden grüne Fernwärme – genug für die Versorgung von bis zu 5000 Haushalten. Zweitens: Das bei der Trocknung gewonnene Wasser – rund 35 000 Kubikmeter im Jahr – wird aufbereitet und bei der Rauchgasreinigung eingesetzt. Damit sinkt der Frischwasserbedarf der MVK um fast zwei Drittel. Drittens: Mithilfe einer von Remondis entwickelten Technologie werden aus der Klärschlamm-Asche jährlich rund 4500 Tonnen Phosphorsäure gewonnen, ein gefragter Rohstoff für die Herstellung zahlreicher Produkte, von Dünger über Rostentferner – bis zu Lebensmitteln und Limonaden. So gesehen wird Cola-Trinken im Norden bald zum perfekten Beitrag zur Kreislaufwirtschaft.