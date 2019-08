New York

Der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske hat die rund zwei Millionen Mitglieder der Gewerkschaft aufgerufen, am 20. September mit der "Fridays-for-Future"-Bewegung auf die Straße zu gehen. "Es geht darum, Flagge zu zeigen - wir brauchen ein deutlich konsequenteres Handeln der Politik beim Klimaschutz", sagte Bsirske der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung".

"Es wird auch nicht jeder seine Arbeit unterbrechen können", schränkte der Chef der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ein. "Aber wer kann, sollte ausstempeln und mitmachen." Er werde sich jedenfalls an den Demonstrationen beteiligen. "Fridays for Future" plant am 20. September Demonstrationen in mehr als 100 deutschen und zahlreichen weiteren Städten weltweit.

Lesen Sie auch:

„Das Land lahmlegen“: Ruft Winterscheidt hier zum gefährlichen Rechtsbruch auf?

In Deutschland werden an diesem Tag die Ergebnisse des Klimakabinetts vorgestellt. Zudem findet am 23. September der UN Climate Action Summit in New York statt. Rund um diese Termine soll nach Angaben von "Fridays for Future" mit unterschiedlichen Protestformen der Druck auf die Politik für konkrete Fortschritte beim Klimaschutz erhöht werden.

Bsirske lobte die Organisationskraft von "Fridays for Future". Hier entwickle sich eine Jugendbewegung, die nachhaltig Wirkung in Deutschland erzielen werde, sagte der Gewerkschafter. Die Schüler und Studierenden tragen nach seinen Worten dazu bei, Klimaschutz und Energiewende anzuschieben.

Bsirske, der als stellvertretender Vorsitzender im Aufsichtsrat des Essener Energiekonzerns RWE sitzt, zeigte sich offen für einen früheren Kohleausstieg. "Wir sollten so schnell wie möglich aus der Kohleverstromung aussteigen, das ist unsere Position bei Verdi", betonte er. Die von der Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission hatte einen Ausstieg für 2038 empfohlen, "Fridays for Future" dringt auf ein Datum acht Jahre früher.

IG Metall zurückhaltender

Auch die IG Metall – traditionell bei Autobauern stark – näherte sich zuletzt dem Thema Klimaschutz an. Sie Metall hat jüngst gemeinsam mit Umweltverbänden auf einen schnelleren und sozialen Umbau der Energiewirtschaft und des Verkehrs gepocht. „Mit (...) unseren vielen Millionen Mitgliedern erheben wir unsere Stimme für eine ökologische, soziale und demokratische Transformation“, heißt es in einem gemeinsamen Papier, das IG-Metall-Chef Jörg Hofmann, der BUND-Vizevorsitzende Ernst-Christoph Stolper sowie Nabu-Präsident Olaf Tschimpke im Juli vorstellten.

„Nach Jahren des Zögerns und Zauderns müssen wir jetzt das Tempo deutlich erhöhen.“ Sie betonen allerdings, der Aufbruch müsse sozial und mit den Menschen im Land gestaltet werden - sonst überlasse man „das Feld populistischen Scharlatanen“, die mit Parolen vorgaukelten, „es könne alles so bleiben, wie es ist“, schreiben die Umweltverbände und die Gewerkschaft.

Lesen Sie auch:

50.000 IG-Metall-Mitglieder demonstrieren für Klimaschutz und sichere Arbeitsplätze

Konkret dringen sie unter anderem darauf, dass die Bundesregierung sich von der „schwarzen Null“, also einem ausgeglichenen Haushalt, verabschiedet, um die notwendigen Investitionen zu stemmen.

Osterloh kritisiert Klimaschutzpolitik

Andere Arbeitnehmervertreter dem Klimaschutz skeptischer gegenüber: Volkswagens Betriebsratschef Bernd Osterloh bezeichnet die Klimaschutzpolitik der Bundesregierung als Gefahr für den Industriestandort Deutschland. „Wir riskieren, was uns stark gemacht hat“, sagte er am Wochenende der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Der Politik warf er vor, zwar Verbrennungsmotoren möglichst schnell abschaffen zu wollen, aber gleichzeitig den Aufbau einer Ladeinfrastruktur für E-Autos zu lange vernachlässigt zu haben.

Vor allem die Autozulieferer litten derzeit dramatisch unter der Situation der Branche, sagte Osterloh weiter. In ganzen Landstrichen könnte es seiner Einschätzung nach sein, dass deswegen bald Unternehmen schließen müssen. „Das untergräbt auch unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt“, warnte Osterloh.

Von RND/Christoph Höland