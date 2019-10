Wie sinnvoll ist Shopping am Einheitstag?

Wer am Einheitstag in Kiel nicht so recht zum Shoppen kommt, kann das am 3. November nachholen, dann locken die Skandinavien Tage in die Landeshauptstadt. Weiter geht es dann erst wieder im kommenden Jahr mit dem 1. März zum Kieler Umschlag. Sehr viel zahlreicher sind die Shoppinggelegenheiten in Eckernförde aufgrund der Bäderregelung. Viele Geschäfte dort haben am Tag der Einheit sowie an allen Sonntagen im Oktober geöffnet. Auch Plön profitiert von der Bäderregelung. In Rendsburg lockt am 27. Oktober "RD ist Kult". Am gleichen Tag sind die Geschäfte in Neumünster anlässlich von Schlemmerköste und Jazz-Herbst geöffnet. In Bad Segeberg haben die Geschäfte in der Innestadt am 6. Oktober und am 3. November geöffnet.