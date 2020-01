MKS 180: German Naval Yards wehrt sich

Kiel

Im Streit um die Vergabe des Milliardenauftrags für das Kampfschiff „MKS 180“ macht die unterlegene Werft German Naval Yards (GNY) aus Kiel jetzt ernst – und hat juristische Schritte eingeleitet. Der Schriftsatz sei an das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr geschickt worden, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Vor wenigen Tagen hatte das Verteidigungsministerium entschieden, den größten Auftrag in der Geschichte der Deutschen Marine in Höhe von 5,3 Milliarden Euro für vier Schiffe an das Konsortium Damen/Lürssen vergeben zu wollen. Die niederländische Damen-Werft will 70 Prozent der Wertschöpfung des Auftrags in Deutschland lassen. Um den Auftrag hatte sich auch GNY mit Thyssen Krupp Marine Systems (TTMS) als Subunternehmer beworben. Die Entscheidung war auf massive Kritik gestoßen.

German Naval Yards: Nur 0,15 Prozent der Forderungen nicht erfüllt

Der von GNY beauftragte Vergaberechtsexperte Dr. Roland Stein betonte, die "angeblichen Gründe" für den Ausschluss seines Mandanten seien nicht zu rechtfertigen. „German Naval Yards soll ausgeschlossen werden, weil das Unternehmen unter 0,15 Prozent der Forderungen nicht erfüllt haben soll. Wir haben die angeblichen Gründe eingehend geprüft – keiner rechtfertigt einen Ausschluss vom Verfahren“, sagte Stein, der Partner der Berliner Kanzlei Blomstein ist.

„Wir haben ferner den Ausschluss der niederländischen Werft Damen vom Vergabeverfahren gefordert“, sagt Stein weiter. Man habe erhebliche und begründete Zweifel, ob das Angebot von Damen mit zentralen Aspekten der Ausschreibung übereinstimmt. Das betreffe Themen wie den Antrieb, aber auch viele weitere, teils sogar sicherheitsrelevante, Aspekte.

Beschwerde vor dem Oberlandesgericht geplant

Gebe die Behörde der Rüge nicht statt, werde die Kieler Werft "definitiv einen Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer des Bundes einreichen". Notfalls will das Unternehmen Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf einreichen.

Laut Rechtsanwalt Stein ist der Fall nicht das erste Mal, dass die Werft benachteiligt werde: Schon bei der Vergabe des Auftrags zum Bau der Korvetten K 130 für die Deutsche Marine im Jahr 2016 war GNY "zunächst rechtswidrig vom Verteidigungsministerium außen vor gelassen worden".

Die Beteiligung an dem 1,5 Milliarden-Projekt musste vor Gericht erstritten werden. Stein: „Der Ausschluss in der MKS 180-Ausschreibung ist zwar aus anderen Gründen, aber im Ergebnis ebenso rechtswidrig wie das damalige K130-Verfahren."

