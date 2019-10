Ein Stopp von Rüstungsexporten an die Türkei würde auch Unternehmen an der Küste betreffen. Die Kieler Werft Thyssenkrupp Marine Systems ist Partner beim Bau einer neuen Generation von U-Booten für die Türkei. Die Werft liefert Materialpakete an die Gölcük Naval Shipyard in Koceali am Marmarameer.