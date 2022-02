Kiel

Die jüngsten Äußerungen aus der Essener Zentrale zu einem möglichen Verkauf von TKMS geben der Diskussion um die Zukunft des Kieler U-Boot-Baus neue Nahrung. Während Grüne und SPD die Planspiele für einen Rückzug von ThyssenKrupp kritisieren, fordert die Union ein deutliches Signal aus Berlin. Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister sieht in einer Konsolidierung des Marineschiffbaus vor allem eins: Chancen. Parteiübergreifend Einigkeit herrscht in diesem Punkt: U-Boot-Bau ist Schlüsseltechnologie, muss folglich in Deutschland gehalten werden.

Mathias Stein ist überrascht und auch in Sorge: „Ich kann nicht nachvollziehen, dass Thyssenkrupp sich vom profitablen U-Boot-Bau trennen will“, sagt der Verteidigungsexperte und SPD-Bundestagsabgeordnete. Sorge macht ihm, dass Akteure wie Frankreich Interesse an TKMS bezeugen. Um den Arbeitsplätzen eine Perspektive zu geben, müsse man über eine deutsche Staatsbeteiligung nachdenken. Grundsätzlich müsse Deutschland militärischen und zivilen Schiffbau zusammen denken: „Man kann TKMS da nicht einfach heraustrennen und auf dem freien Markt verkaufen.“

TKMS in Kiel: Thyssenkrupp denkt an Verkauf

Knackpunkte bei einer europäischen Lösung wären die Fragen: Wer herrscht über die Technologie? Und: Wer entscheidet über Rüstungsexporte? Für Stein ist klar: „Auch in einem europäischen Verbund müsste das strenge deutsche Recht maßgeblich sein.“

Von einer „neuen, alten Frage“ spricht der CDU-Bundespolitiker Johann Wadephul: Thyssenkrupp habe immer wieder Überlegungen angestellt, ob der Konzern sein Engagement bei TKMS aufrechterhalte. Gespräche mit Lürssen wurden zwar geführt, zeitigten aber keine Erfolge. Für Wadephul ist klar: „Es muss unser Interesse sein, diese Industrie in Deutschland zu halten – sonst hätte die Debatte über Schlüsseltechnologie keinen Sinn gehabt.“ Wenn man über internationale Strukturen spreche, müsse man in einem nordeuropäischen Rahmen zu einer Lösung kommen – also mit Norwegen oder den Niederlanden, die auf staatsferne Werften setzen. Sorgen um die Arbeitsplätze in Kiel macht Wadephul sich nicht: „Sorgen machen muss man sich aber um die Frage, wer hier am Ende den Hut aufhat.“

Bernd Buchholz sieht für Kiel vor allem Chancen

Demonstrativ zuversichtlich zeigt sich Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP): „Es wäre schlau, wenn die Definition des militärischen Schiffbaus als Schlüsseltechnologie zu einer Konsolidierung im Markt führen würde.“ Die jüngsten Aussagen von Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz interpretiert Buchholz positiv, nämlich als Bereitschaft des Konzerns, TKMS gegebenenfalls in einen Fusionsprozess einzubringen.

Auch Buchholz’ Parteikollege Wolfgang Kubicki lehnt eine Staatsbeteiligung ab – warnt aber: „Bei aller europäischen Euphorie sollten wir aufpassen, dass wir unsere Fähigkeiten im Marineschiffbau weder verlieren noch mit anderen Staaten teilen müssen.“ Wenn die Franzosen einstiegen, bestehe die Gefahr, dass dann „irgendwann auch die U-Bootsparte nach Frankreich abwandert“.

Null Verständnis für die Ankündigung aus Essen haben die Grünen. Mit ihren Worten lasse die Konzernchefin die Beschäftigten „sehr im Vagen“. Nun müssten, so der Landtagsabgeordnete Lasse Petersdotter, „Bundesregierung und der Konzern gemeinsam eine Perspektive auch für den Standort Kiel schaffen“. Immerhin: Mit den jüngsten Großaufträgen ist der Kieler U-Boot-Bau bis ins kommende Jahrzehnt hinein gut beschäftigt.