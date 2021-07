Kiel

Kurz vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres im August und September suchen Tausende Betriebe im Land noch immer händeringend Nachwuchskräfte. Weil durch Corona zahlreiche Orientierungsangebote wie Praktika und Jobmessen wegbrachen oder nur digital möglich waren, hat die Berufsorientierung gelitten – viele junge Menschen, aber auch Eltern sind verunsichert. Folge: Statt sich um eine Lehrstelle zu kümmern, drehen junge Frauen und Männer oftmals lieber eine Warteschleife, setzen auf ein freiwilliges soziales Jahr oder schwenken auf ein Studium um. Kammern und Arbeitsagenturen warnen davor, den Berufseinstieg auf die lange Bank zu schieben.

Noch ist offen, ob Appelle fruchten

„Es gibt angesichts des großen Angebots an interessanten Stellen keinen Grund, den Start in eine Ausbildung auf das nächste Jahr zu verschieben“, sagt Margit Haupt-Koopmann, Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesarbeitsagentur. Ende Juni gab es in Schleswig-Holstein noch mehr als 8000 unbesetzte Lehrstellen, aber nur gut 53 000 unversorgte Schulabgänger. Noch ist offen, ob Appelle fruchten und diese Lücke im Juli kleiner geworden ist.

Während sich die Zahl der Lehrstellen annähernd auf Vorjahresniveau bewegt, brach die Zahl der von den Berufsberatungen im laufenden Ausbildungsjahr gemeldeten Bewerberinnen und Bewerber um fast zwölf Prozent ein. „Das ist eine Entwicklung, die Anlass zur Sorge gibt“, sagt Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). „Es müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um in den nächsten Wochen noch Ausbildungsverträge zu schließen.“ Dies sei nicht nur im Interesse der jungen Menschen, sondern auch der Betriebe, „die dringend darauf angewiesen sind, über eine betriebliche Ausbildung ihren Fachkräftenachwuchs zu sichern“.

Handwerk noch unter dem Vorkrisenniveau

Im Handwerk liegt die Zahl der Ausbildungsverträge zwar über dem Niveau von 2020, dennoch sei man von den Lehrvertragszahlen von vor Corona noch immer weit entfernt, berichtet Andreas Katschke, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Lübeck: „Viele Lehrstellen sind noch unbesetzt.“ Jeder junge Mensch, der jetzt nicht ausgebildet werde, fehle in einigen Jahren als Fachkraft: „Leisten können wir uns das nicht.“

„Die Chance, auch jetzt noch einen Ausbildungsplatz zu finden, sind sehr gut – unabhängig von Corona“, sagt Petra Eylander, Leiterin der Agentur für Arbeit Kiel. Insbesondere im Handel, aber auch in medizinischen Berufen sowie im Elektrohandwerk gebe es noch viele Möglichkeiten.