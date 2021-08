Kiel

Bauherren und Handwerksbetriebe können ihn schon lange singen, den „Tut-mir-leid-ist-derzeit-nicht-lieferbar“-Blues. Dachpfannen, Holz, Kies, Fenster: Alles ist knapp. Doch immer mehr beeinträchtigen branchenübergreifende Lieferschwierigkeiten den Güterkonsum – vor allem als direkte oder indirekte Folge der Pandemie.

Wer im Sommer des Corona-Jahres Nummer zwei ein Fahrrad kaufen möchte, oder eine Waschmaschine, ein Gartenhäuschen oder einen Pool, der hat diese Alternativen: nehmen, was der Handel da hat, oder Monate warten – bei Autos oft auch bis weit ins kommende Jahr hinein. Ökonomen sehen die Entwicklung mit Sorge, denn das Aufeinandertreffen von kräftiger Nachfrage und Kapazitätsengpässen in Transport und Produktion könnte die ohnehin schon spürbare Teuerung weiter anheizen.

Die Hauptdisziplin der Verkäufer: Vertrösten

Nicht selten entlädt sich in den Geschäften der geballte Frust einer Kundschaft, die sich das Leben zuhause schön machen will, weil es mit dem Reisen ja nicht so leicht ist. Im Lockdown waren die Läden dicht, und nun, da sie geöffnet haben, fehlt es an Ware. Die Hauptdisziplin vieler Verkäuferinnen und Verkäufer derzeit: vertrösten.

Auch bei Medimax in Schwentinental: „Schlimm ist die Lage bei Geschirrspülern“, sagt Inhaber Udo Mählitz. Doch auch im Waschmaschinen-Sortiment gibt es zum Teil große Lücken. Meist reagiere die Kundschaft verständnisvoll. Doch oft sei auch Unmut zu spüren: „Natürlich kann ich das verstehen. Gerade, wenn man den Artikel, auf den man bei uns wartet, plötzlich bei der Konkurrenz sieht.“ Es sei praktisch nicht planbar, wann die Ware kommt – und wie viel. Erschwert wird die Situation auch dadurch, dass die Zerstörungen in den Flutgebieten die ohnehin starke Nachfrage nach Hausgeräten weiter anheizen.

Gardinen: Fast ein halbes Jahr warten

Es klingt beschwörend, was Kai Bendixen sagt: „Wir verstehen ja den Frust vieler Kundinnen und Kunden, und wir tun alles, um sie zufriedenzustellen. Aber wenn wir nicht beliefert werden, können wir auch nichts verkaufen.“ Bendixen ist Gesellschafter von Knutzen Kiel. Das Einrichtungshaus mit fünf Geschäften zählt zu den ersten Adressen in der Region, wenn es um Sonnenschutz geht: Plissees, Rollos, Jalousien – die Auswahl ist riesig. Doch vieles ist derzeit nicht zu bekommen.

Normalerweise dauert es wenige Wochen, bis die neue Gardine oder das Rollo angebracht ist – derzeit müssen die Kunden bis zu fünf Monate auf ihre Bestellung warten. Immer wieder platzen Termine, weil Hersteller oder Großhandel nicht liefern können. Kürzlich etwa hatte ein Produzent von Sonnenschutz-Produkten sein Werk für zwei Wochen geschlossen, weil die Beschäftigten in Quarantäne mussten.

Auch bei Bodenbelägen ist die Lage düster. Die große Laminathalle im Knutzen-Geschäft Asmusstraße in Kiel-Gaarden bietet ein tristes Bild, etliche der 80 Paletten sind leer. Bei vielen Produkten, die aus Asien kommen, musste Bendixen die Preise anheben, um drastisch gestiegene Transportkosten zu kompensieren.

Aktuell muss das Einrichtungshaus eine Welle von bis zu 700 Aufträgen vor sich herschieben. Nicht nur fehlende Waren, sondern auch der Mangel an Fachkräften halten den Stresspegel hoch. „Die Kolleginnen und Kollegen geben ihr Bestes“, sagt Bendixen. „Aber manche brechen regelrecht zusammen unter dem Druck fordernder und zum Teil beschimpfender Kundenreaktionen.“

Ökonomen beobachten die Entwicklung mit Sorge

Nicht nur Knutzen wird derzeit regelrecht überrollt von einer Nachfragewelle. Es ist, als wollten die Menschen den lockdownbedingten Konsumverzicht binnen weniger Wochen vergessen machen. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) beobachtet zudem global eine deutliche Verschiebung der Geldausgaben: „Gekauft werden mehr Güter und weniger Dienstleistungen“, sagt IfW-Handelsexperte Vincent Stamer.

Eine wachsende Binnennachfrage, so Stamer, lasse weniger Spielraum für Ausfuhren – auch in China, der mit Abstand wichtigsten Exportnation der Welt. Als entscheidenden Grund für die Lieferprobleme sieht der IfW-Ökonom eine „massive Unwucht“ im internationalen Seeverkehr. Sprich: Während sich Container in manchen Häfen stauen, fehlen sie an anderer Stelle.

Auch dafür ist die Pandemie mit verantwortlich. So musste der chinesische Hafen Yantian – einer der wichtigsten Containerumschlagsplätze der Welt – nach einer Reihe von Coronafällen geschlossen werden. Zudem können die Schiffskapazitäten mit dem Wiederanfahren der Weltwirtschaft schlicht nicht mithalten. Und dann kommt auch noch Pech dazu: Im Frühjahr verschärfte der Brand in einer japanischen Chipfabrik die ohnehin angespannte Lage auf dem Halbleitermarkt. Auch die Folgen des blockierten Suezkanals sind noch nicht vollständig verdaut.

Die neuen Zelte? Kommen erst 2022

Während die innereuropäischen Lieferketten weitgehend halten, hakt es praktisch bei allem, was aus Asien kommt. Regenhosen, Wanderschuhe, Rucksäcke: „Die Lieferungen kommen entweder gar nicht oder nur in kleinen Mengen“, sagt Kerstin Neubrand, Mitinhaberin des „Reise-Shop“ in Kiel. Immer wieder würden Hersteller Termine verschieben. Ein Zeltanbieter musste gerade einräumen, die neuen Modelle in diesem Jahr überhaupt nicht mehr liefern zu können.