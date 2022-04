Vier-Tage-Woche bei vollem Gehalt: Dieses Unternehmen zeigt, wie es klappen könnte

Werktags in die Stadt, zum Shoppen, Friseur oder Arzt, um dem Trubel am Samstag zu entgehen. Oder ein Städtetrip nach London schon am Donnerstagabend antreten. Wer hätte nicht gerne jede Woche ein langes Wochenende?

Für die Mitarbeitenden in der Digitalagentur Vereda in Münster ist das Realität. Freitags ist Kreativtag, wie die Agentur das nennt. Ein Tag, um den Akku aufzuladen, mal durchzuatmen, neuen Input zu bekommen, Ausflüge zu machen. Aber auch ein Tag, um den Haushalt zu organisieren, Familienzeit zu erleben, Erledigungen zu machen. „Der Tag wird unterschiedlich genutzt“, sagt Geschäftsführer Torben Atzberger dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), „Arzttermine, Urlaub, Weiterbildung - die Mitarbeitenden können machen, was sie wollen, es ist keine Arbeitszeit.“

Vier-Tage-Woche: Produktivität, Effizienz, Kreativität und Wohlbefinden steigen

Im vergangenen Jahr beschäftigten sich die drei Gründer der Firma mit der Vier-Tage-Woche. „In der Arbeitswelt hat sich so viel gewandelt, die Ansprüche sind heute ganz anders“. Die Unternehmer lasen Studien zu Pilotprojekten und überlegten, wie die Vier-Tage-Woche funktionieren könnte. Ist ein Meeting wirklich nötig, und wer muss daran teilnehmen? Welche Prozesse benötigen zu viel Zeit? Am 1. August 2021 führte Vereda die 32-Stunden-Woche bei gleichem Gehalt wie zuvor ein. „Wir wollten neue Wege gehen“, sagt Atzberger.

Nach acht Monaten ist das Resümee überwiegend positiv: „Kreativität ist schwer messbar, aber wir würden sagen, sie ist gestiegen“, sagt er. Die Arbeit sei effizienter, die Mitarbeitenden produktiver und motivierter. „Die Stimmung im Team ist eine ganz andere.“ Zwei Kunden haben die Vier-Tage-Woche übernommen. Andere hingegen waren kritisch. Was, wenn bei einem Kunden am Freitag ein Problem mit der Website entsteht? „Wir haben auf Kundenwunsch eine Notfallnummer eingerichtet“, sagt Atzberger. Einen Notfall gab es in der gesamten Zeit ein Mal, „und da war das Problem in fünf Minuten gelöst.“

40-Stunden-Woche: Historisch ein Konzept, bei dem nur der Mann arbeitet

Historisch gesehen ist die 40-Stunden-Woche ein Relikt aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In einigen Ländern wurde sie bereits direkt nach dem Ersten Weltkrieg eingeführt, in Deutschland erst in den 1950er Jahren. Unter dem Motto „Samstags gehört Vati mir“ startete der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) damals eine Kampagne für eine Arbeitswoche mit fünf Tagen und 40 Stunden. In den Folgejahren kämpften Gewerkschaften für eine Stundenreduzierung, das Ziel waren nun 35 Stunden, die allerdings in nur wenigen Branchen durchgesetzt wurden.

Historisch gesehen ist eine 40h-Woche für Mann ausgelegt der eine 100% Hausfrau hat, die sich quasi unbezahlt um den Rest kümmert. Wenn also Frauen das Gefühl haben sie machen irgendetwas falsch weil sie das alles kaum mehr packen sei gesagt: Liegt nicht an dir, liegt am System. — Joanalistin (@Joanalistin) October 2, 2021

Die 40-Stunden-Woche entstammt einer Zeit, als es gerade in Familien mehrheitlich noch eine strikte Aufgabenteilung gab: Der Mann ging arbeiten, die Frau kümmerte sich um Haushalt und Nachwuchs. Heute hingegen arbeiten oft Frau und Mann, Männer zu 88,8 Prozent in Vollzeit, Frauen zu 52,1 Prozent, wie die Bundeszentrale für politische Bildung mitteilt. Das hat Auswirkungen auf die Gestaltung des Familienlebens: So steht zwar oft mehr Geld zur Verfügung, dafür aber weniger Zeit für Haushalt und Kinderbetreuung.

Vollzeitjobs sind nicht mehr im Trend

Eine Folge: Die Zahl jener, die in Teilzeit arbeiten, stieg bei Frauen wie Männern. Zwischen 1985 und 2018 nahm die Zahl der Vollzeitbeschäftigten um 30,1 Prozent zu, die Zahl der Teilzeitbeschäftigten hat sich hingegen fast vervierfacht. Laut Destatis arbeiten die Deutschen heute zwar tatsächlich nur 34,8 Stunden pro Woche – allerdings eben auch nicht für ein Vollzeitgehalt. „Die Tendenz geht dazu, dass Vollzeitarbeitende gerne verkürzen wollen“, sagt Arbeitsmarktforscher Werner Eichhorst vom Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) dem RND, „wie weit sich das realisieren lässt, hängt von der individuellen ökonomischen und berufsspezifischen Situation ab.“

Lebenszeit versus Geld ist hierzulande die Frage. Weltweit zeigen sich hingegen Bestrebungen, das alte Arbeitszeitmodell zu hinterfragen. Die Briten fordern die Arbeitszeitreduzierung, in Spanien, USA, Kanada, Schweden und Neuseeland sind Testphasen gestartet. In den meisten Fällen geht es darum, die Arbeitszeit zu reduzieren, entweder durch einen dritten freien Tag in der Woche oder durch kürzere Arbeitstage bei einer Fünf-Tage-Woche. Nur Belgien bleibt bei einer Vier-Tage-Woche auch bei 40 Stunden Wochenarbeitszeit – Arbeitnehmende können wählen, ob sie acht oder zehn Stunden am Tag arbeiten.

Studie aus Island: Kürzere Arbeitszeiten führen zu besserer Gesundheit

Die Modellprojekte liefern erste Ergebnisse. Das größte gab es von 2015 bis 2019 in Island mit 1,3 Prozent der Arbeitnehmenden. Produktivität und Effizienz lagen in vielen Branchen über den Werten von vor dem Modellprojekt, Menschen klagten seltener über Stress und Burnout, waren seltener krank, das Wohlbefinden stieg, der Kohlenstoffdioxid-Ausstoß ging zudem zurück. Polizei und städtische Behörden bearbeiteten sogar mehr Fälle. Wie bei der Digitalagentur Vereda überdachten viele Firmen ihre Strukturen, kürzten oder strichen Meetings und Kaffeepausen. Einzig im Gesundheitswesen kam es zu Engpässen – hier musste der Staat einspringen und neue Angestellte anwerben und finanzieren, berichtet das Magazin „Wired“.

Die Lektion sollte klar sein: Arbeitnehmer sind gesünder und produktiver, wenn sie weniger arbeiten. Will Stronge, Forschungsdirektor beim britischen Thinktank Autonomy

Vor allem Schichtarbeitende hätten davon profitiert, Beruf und Privatleben besser zu koordinieren, heißt es in der Studie. Zudem wurden Frauen entlastet, da sich Männer mehr im Haushalt einbrachten.

„Die Lektion sollte klar sein: Arbeitnehmer sind gesünder und produktiver, wenn sie weniger arbeiten“, sagte Will Stronge, Forschungsdirektor beim britischen Thinktank Autonomy, der sich für kürzere Arbeitszeiten einsetzt, zu „Wired“. In Island arbeiten inzwischen 86 Prozent der Arbeitnehmenden weniger – bisweilen aber nur sieben Minuten am Tag.

Gegen Workaholic-Mentalität: Initiative „4 Day Week Global“ startet in USA und Kanada

In Großbritannien, Israel, den USA und Kanada hat die Organisation „4 Day Week Global“ Pilotprojekte gestartet – und damit in Ländern, in denen die Workaholic-Kultur stark verbreitet ist und, wie in den USA, Urlaubstage eher verfallen als auf den nächsten Karriereschritt zu verzichten. Vor allem seit Pandemiebeginn, sagt Joe O‘Connor, CEO bei „4 Day Week Global“, dem „Spiegel“, sei das Interesse an kürzeren Arbeitszeiten gestiegen. Der demokratische Abgeordnete Mark Takano sagte der Zeitschrift, dass in den USA ein wirtschaftlicher, politischer und sozialer Umbruch im Gange sei.

Ganz so euphorisch ist Arbeitsforscher Eichhorst nicht. „Die Studien haben relativ begrenzte Fallzahlen, das ist nicht in der Breite realisierbar“, sagt er. Flächendeckend sei an eine Einführung der Vier-Tage-Woche in Deutschland nicht zu denken. Er ist eher skeptisch, dass so viel Produktivität geschaffen werde könne wie bei der Fünf-Tage-Woche, „dass das einen vollen Lohnausgleich rechtfertigen würde“, sagt er. Bei Arbeitnehmenden sieht er auch nicht generell den Wunsch nach einer Vier-Tage-Woche ohne eben diesen Lohnausgleich. Stattdessen würden vor allem Arbeitnehmende in Branchen mit Fachkräftemangel aber individuelle Präferenzen heraushandeln können, etwa was flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten oder ein Zuschuss zu Immobilien angehe.

Deutsche wünschen sich mehrheitlich eine Vier-Tage-Woche – auch bei gleichbleibender Stundenzahl

Eine Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL widerspricht dem. 71 Prozent der Deutschen wünschen sich demnach eine Vier-Tage-Woche, 22 Prozent lehnen die verkürzte Arbeitswoche bei gleicher wöchentlicher Arbeitszeit ab. Trotzdem gibt es in Deutschland nur wenige einzelne Firmen, die den Weg gehen. Dazu gehört Vereda oder die Unternehmensberatung für Digitalisierung, Rheinhans, eine Firma, die die tägliche Arbeitszeit bei vollem Gehalt auf fünf Stunden reduziert hat und damit vor einigen Jahren international Schlagzeilen machte.

Es hänge von der Tätigkeit, dem Job und auch dem Unternehmen ab, inwiefern sich Arbeitszeitreduzierungen ermöglichen ließen, sagt Eichhorst. In einigen Bereichen setze man sich mit Ineffizienz, sinnlosen Tätigkeiten und Work-Life-Balance auseinander. „Eine gewisse Straffung ist in einigen Branchen möglich, aber ich würde davor warnen, zu sehr zu verdichten“, sagt er.

Eine gewisse Flexibilität müsse bleiben, sonst würden Kreativität und Kommunikation leiden. In der Pflege oder im Callcenter hingegen seien die Möglichkeiten begrenzt: „Das ist so straff organisiert, dass sich durch Arbeitszeitreduzierung keine höhere Produktivität rausholen lässt.“

